الماتى-3 ۆوكزالىنىڭ نەگىزگى قۇجاتى دايىن: قۇرىلىس قاشان باستالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءۇشىنشى تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسىنا دايىندىق جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
Kazinform اگەنتتىگى جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسىنان جوبانىڭ قانداي ساتىدا ەكەنىن سۇرادى. وعان جاۋاپ بەرگەن ۆەدومستۆو باسشىسى ولجاس شابدانوۆ الماتى-3 ۆوكزالىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى (ت ە ن) قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتىپ جاتقانىن ايتتى.
- «الماتى-3» ۆوكزالىن سالۋ» نىسانى بويىنشا تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەندى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل قۇجات ءتيىستى قورىتىندى الۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جولداندى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
جاڭا نىساننىڭ ناقتى قۇنى ءالى انىقتالماعان. ولجاس شابدانوۆتىڭ ايتۋىنشا، نىسان قۇرىلىسىنىڭ تۇپكىلىكتى قۇنى تەن بويىنشا مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعاننان كەيىن بەلگىلى بولادى.
بيىل ناۋرىز ايىندا بورالداي-اقسەڭگىر ارالىعىندا الماتى-3 ۆوكزالىن سالۋ ءۇشىن الاتاۋ اۋدانىندا ورنالاسقان 52 جەر ۋچاسكەسىن مەملەكەت مۇقتاجىنا الۋ ءراسىمى باستالدى. ماجبۇرلەپ يەلىكتەن شىعارۋ مەرزىمى 2028-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن بەلگىلەنگەن.
- الماتى قالاسىنىڭ جەر قاتىناستارى باسقارماسى اتالعان تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەنى ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋ راسىمدەرىن باستادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس شابدانوۆ.
ەسكە سالايىق، قازىر الماتى-1 ۆوكزالىندا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.