Alatau City ايماقتاعى تولىق سيفرلانعان العاشقى قالاعا اينالۋعا ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الاتاۋ قالاسىنا ارنايى قۇقىقتىق مارتەبە بەرۋدى جۇكتەدى.
- كەلەسى قادام - Alatau City ءدىڭ مىقتى ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزدەرىن قالىپتاستىرۋ. قالانى ەل ۇكىمەتىنە تىكەلەي باعىناتىنداي ەتىپ، وعان ارنايى مارتەبە بەرۋ تۋرالى جارلىقتى ون كۇن ىشىندە ازىرلەۋ كەرەك. سودان كەيىن جارتى جىلدان اسىرماي، جەكە زاڭ قابىلداۋ قاجەت. قۇجاتتا قالانى باسقارۋ رەجيمى، ونىڭ قارجىلىق مودەلى جانە باسقا دا ماڭىزدى ماسەلەلەر قامتىلۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، الاتاۋ قالاسىنا بەرىلەتىن ارنايى قۇقىقتىق مارتەبە - قالاعا بەرىلەتىن ارتىقشىلىق ەمەس، جوبانىڭ قاعاز جۇزىندە قالىپ قويماي، ناقتى ىسكە اسۋىنا قاجەتتى شارا نەمەسە قۇرال.
- Alatau City ايماقتاعى تولىق سيفرلانعان العاشقى قالاعا اينالۋعا ءتيىس. مۇندا Smart City تەحنولوگيالارىن قولدانۋدان باستاپ تاۋارلار مەن قىزمەت اقىسىن كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋگە دەيىنگى جاڭالىقتىڭ بارلىعى ەنگىزىلۋى كەرەك. بۇل قالا قازاقستاننىڭ كەلەشەكتەگى كەلبەتىن تانىتپاق. وندا تەحنولوگيالىق ورلەۋگە جانە ءومىر سۇرۋگە بارىنشا قولايلى جاعداي ۇيلەسىم تابۋى قاجەت، - دەپ تولىقتىردى پرەزيدەنت.
