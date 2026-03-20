الاتاۋدىڭ وڭىرلىك جالپى ءونىمى 50 ميلليارد دوللارعا جەتۋى مۇمكىن - ۇكىمەت
استانا. KAZINFORM - الاتاۋ قۇرىلعاننان باستاپ قالانىڭ الەۋەتىنە ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى جوعارى بولىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- سوڭعى 10 جىلدا الەمدە ينۆەستيتسيالار، يننوۆاتسيالار جانە تەحنولوگيالاردى تارتۋ ءۇشىن مىڭنان استام ارنايى اكىمشىلىك جانە ەكونوميكالىق ايماق قۇرۋ جاريالاندى. بۇل قالالار نەمەسە ايماقتار اراسىنداعى باسەكەلەستىك كۇن سايىن ارتىپ كەلەتىنىن كورسەتەدى. الايدا قۇرىلعان ايماقتاردىڭ شامامەن %60 ى ءساتسىز اياقتالدى. تاياۋ شىعىس پەن ازياداعى جوبالاردى ءساتسىز جۇزەگە اسىرۋعا قۇقىقتىق جانە سالىقتىق دەربەستىكتىڭ بولماۋى، باسقارۋداعى بيۋروكراتيا، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا قارجىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى، تاۋەلسىز سوت جۇيەسىنىڭ السىزدىگى، قۇزىرەتتى ورگانداردىڭ جاريالانعان سالىق جەڭىلدىكتەرىنەن قايتا باس تارتۋى جانە جەر ۋچاسكەلەرىن ينۆەستورلار مۇددەسىنە ادىلەتسىز الىپ قويۋ ماسەلەلەرى نەگىز بولدى. وسى سەبەپتەردى نازارعا الماعان جاعدايدا ينۆەستورلاردىڭ كەلمەۋ قاۋپى بار. سوندىقتان زاڭ جوباسىن دايىنداۋ كەزىندە وسى تاجىريبەلەر مەن قورىتىندىلاردى تولىق ەسكەرۋ وتە ماڭىزدى. ويتكەنى الاتاۋ قۇرىلعاننان باستاپ قالانىڭ الەۋەتىنە ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى جوعارى بولىپ جاتىر، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
وسى ورايدا ول قازىردىڭ وزىندە دە جالپى قۇنى 1,8 تريلليون تەڭگە بولاتىن العاشقى 44 ينۆەستيتسيالىق جوبا قالىپتاستىرىلىپ جانە 30 مىڭعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى. بۇل قالانىڭ عىلىم، تۋريزم، مەديتسينا جانە يننوۆاتسيالار ورتالىعى رەتىندە دامىتۋدىڭ نەگىزىن قالايدى.
ولاردىڭ قاتارىنا ءىرى الەمدىك تانىمال كومپانيالار Mars ،PepsiCo ،Hyundai Green Food ،Envision Energy ،Khan Tengri Biopharma جانە ەكى يندۋستريالىق- لوگيستيكالىق حاب، سونداي-اق ASP ،Arena ،K-Park سياقتى تۋريستىك جوبالار كىرەدى. سونىمەن بىرگە زاماناۋي Iconic Complex كوپ فۋنكتسيونالدى كلاستەرى، كوشباسشى KAIST كورەيالىق جوعارى تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتى جانە پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتار ەنگىزۋ بويىنشا ستراتەگيالىق جوبالارى ىسكە اسىرىلاتىن بولادى.
- سونىمەن قاتار، قالانى ينفراقۇرىلىممەن قامتۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 2030 -جىلعا دەيىنگى جوسپارى بەكىتىلدى. العا قويعان ماقساتتار ىسكە اسقان جاعدايدا، حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ بولجامى بويىنشا 2050 -جىلعا قاراي قالانىڭ وڭىرلىك جالپى ءونىمى 50 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جەتەدى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
بۇعان دەيىن بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن تانىستىرعانىن جازعان ەدىك.