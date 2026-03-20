الاتاۋ قالاسىنداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى ارنايى كەڭەس قابىلدايدى
استانا. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسىنداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى پرەمەر‑مينيستر باسقاراتىن كەڭەس ايقىندايدى. ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە قورعالادى. ال سالىق جەڭىلدىكتەرى تەك باسىم سالالارداعى جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا بەرىلەدى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى تۋرالى ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت بىرنەشە رەت ەرەكشە قۇقىقتىق مارتەبە ارتىقشىلىق ەمەس، قاجەتتى قۇرال ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ۇسىنىلىپ وتىرعان زاڭ جوباسى وسى قاعيداتقا نەگىزدەلگەن.
- كونستيتۋتسيالىق زاڭ نەگىزىندە الاتاۋدا ارنايى قۇقىقتىق رەجيم قالىپتاسادى. ول كاسىپكەرلىك قىزمەتتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن قامتيدى. ناتيجەسىندە الاتاۋ جاڭا باسقارۋ جانە تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن زاماناۋي رەتتەۋشى الاڭعا اينالادى، - دەدى ق. بوزىمبايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا.
قالادا سىناقتان وتكەن ءتيىمدى تەتىكتەر الداعى ۋاقىتتا قازاقستاننىڭ باسقا وڭىرلەرىندە دە تارالۋى مۇمكىن. حالىقارالىق تاجىريبەدە مۇنداي جوبالار «charter cities» دەپ اتالادى.
سونىمەن بىرگە، الاتاۋ قالاسىندا تەك سالىقتىق جەڭىلدىكتەر عانا ەمەس، بيزنەستى رەتتەۋ، ينۆەستورلاردى تارتۋ جانە ينۆەستيتسيالىق داۋلاردى شەشۋ جۇيەسىن قامتيتىن تولىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- ەڭ الدىمەن الاتاۋدى باسقارۋ جۇيەسى - Alatau City Authority ستراتەگيالىق دامۋعا نەگىزدەلگەن جاڭا مەملەكەتتىك ورگان رەتىندە قۇرىلادى. ونىڭ نەگىزگى باعىتىن پرەمەر‑مينيستر باسقاراتىن كەڭەس ايقىندايدى. ال اكىمشىلىك جۇمىستى باس اتقارۋشى ديرەكتور جۇزەگە اسىرادى، - دەدى پرەمەر ورىنباسارى.
كەڭەس قالاداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى قابىلدايدى جانە اكىمشىلىك اكتىلەردى بەكىتەدى. ءال ماسليحات پەن اكىمدىك قالانىڭ الەۋمەتتىك، كوممۋنالدىق جانە قوعامدىق ماسەلەلەرىنە جاۋاپ بەرەدى.
- ينۆەستيتسيالىق ساياساتقا كەلسەك، زاڭ جوباسىندا ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمدەردىڭ تۇراقتىلىعى، ارنايى قۇقىقتىق رەجيمنىڭ باسىمدىعى جانە ليتسەنزيالاۋدىڭ جەكە ءتارتىبى قاراستىرىلعان. سونداي‑اق «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى ارقىلى تاۋەلسىز رەتتەۋ جۇيەسى ەنگىزىلەدى، - دەدى ق. بوزىمبايەۆ.
ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە قورعالادى. ولار استانا قارجى ورتالىعىنىڭ نەمەسە حالىقارالىق اربيتراجدى تاڭداي الادى.
- ۇشىنشىدەن، تۇراقتى جانە بولجامدى سالىقتىق مودەل قالىپتاسادى. سالىقتىق پرەفەرەنتسيالار تەك باسىم سالالارداعى جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا بەرىلەدى. بۇل جوبالار نەگىزگى كريتەرييلەرگە سايكەس بولۋى ءتيىس، ولار: ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك تيىمدىلىگى؛ قالانىڭ ستراتەگيالىق قۇجاتتارىنا سايكەستىگى؛ ەكسپورتقا باعدارلانۋى جانە يننوۆاتسيالىق سيپاتتىلىعى؛ ەكولوگيالىق تالاپتاردى قامتۋى، - دەپ ءتۇسىندىردى سپيكەر.
بارلىق جەڭىلدىكتەر مەن ينۆەستورلاردىڭ مىندەتتەمەلەرى اشىق تۇردە جاريالاناتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى. جيىندا ءماجىلىس پەن سەنات دەپۋتاتتارى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قاراپ جاتىر.
بيىل قاڭتار ايىندا پارلامەنت ءماجىلىسى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن تالقىلاۋعا قابىلداعانىن جازعان ەدىك.