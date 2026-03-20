الاتاۋ قالاسى: قانداي جاعدايدا شەتەلدىك ينۆەستوردان جەر قايتارىپ الىنادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرىك ەرۋبايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتان الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىنداعى ارنايى قۇقىقتىق رەجيم اياسىندا شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ جەر ۋچاسكەلەرىن پايدالانۋى قالاي رەتتەلەتىنىن سۇرادى.
- زاڭ جوباسىندا الاتاۋ قالاسى اۋماعىندا مۇلىكتىك جانە جەر قاتىناستارىن رەتتەۋدىڭ ارنايى قۇقىقتىق رەجيمىن بەلگىلەۋ كوزدەلگەن. جوبا الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا جانە ينۆەستورلار تارتۋعا باعىتتالعانىن ەسكەرسەك، ارنايى قۇقىقتىق رەجيم شەڭبەرىندە، ونىڭ ىشىندە جەر رەسۋرستارىن پايدالانۋ بولىگىندە شەتەلدىك ينۆەستورلارمەن ازاماتتىعى جوق ادامداردىڭ قاتىسۋىن ناقتىلاپ ءتۇسىندىرىپ بەرسەڭىز، - دەدى دەپۋتات.
ءوز جاۋابىندا قانات بوزىمبايەۆ جەر تاقىرىبى - ەل ازاماتتارى ءۇشىن وتە ماڭىزدى سۇراق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- الاتاۋ قالاسىنىڭ بارلىق ينۆەستورىنا، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك ينۆەستورلارعا جەر ۋچاسكەلەرى تەك ناقتى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە بيزنەس-ليتسەنزيا ءۇشىن جالعا نەمەسە باسقاشا تۇردە بەرىلەدى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەر تەلىمىن بەرۋدىڭ ءوز مىندەتتەمەلەرى جانە بەلگىلەنگەن ۋاقىتى بولادى. ەگەر ەكى جىل ىشىندە جەر ۇستىندە زاۋىت، فابريكا، ۋنيۆەرسيتەت نەمەسە قوناق ءۇي سالىنباسا، وندا ايىپپۇل سالىنادى.
- تاعى ءبىر ەكى جىلدان كەيىن دە ارى قاراي دامۋ بولماسا، وندا جەر كەرى قايتارىلادى. سوندىقتان بۇل ماسەلە تەك قانا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا بەرىلەتىن بولادى. ال قازاقستان ازاماتتارىنا جەر بەرۋ ماسەلەسى ەلدەگى زاڭ بويىنشا رەتتەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالدى. جيىندا ءماجىلىس پەن سەنات دەپۋتاتتارى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قاراپ جاتىر.
الاتاۋ قالاسىنداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى پرەمەر‑مينيستر باسقاراتىن كەڭەس ايقىندايدى. ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە قورعالادى. ال سالىق جەڭىلدىكتەرى تەك باسىم سالالارداعى جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا بەرىلەدى.