ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:15, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    الان قۇرمانعاليەۆ قىتايداعى تۋرنيردە قولا جۇلدە ەنشىلەدى

    استانا. قازاقپارات - ۇستەل تەننيسىنەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى الان قۇرمانعاليەۆ قىتايدىڭ بەيجىڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان China Youth Smash تۋرنيرىندە قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.

    Алан Құрманғалиев
    Фото: olympic.kz

    الان قۇرمانعاليەۆ جارىستىڭ جارتىلاي فينالىنا دەيىن جەتىپ، جاستار اراسىندا ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتانعان قىتايلىق ۆەن جۋيبومەن كەزدەستى.

    بۇل ماتچ 4:0 ەسەبىمەن قارسىلاستىڭ پايداسىنا اياقتالدى. وسىلايشا الان قۇرمانعاليەۆ تۋرنيردى قولا مەدالمەن اياقتادى.

    Күнсұлтан Отарбай
