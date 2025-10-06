16:15, 06 - قازان 2025 | GMT +5
الان قۇرمانعاليەۆ قىتايداعى تۋرنيردە قولا جۇلدە ەنشىلەدى
استانا. قازاقپارات - ۇستەل تەننيسىنەن قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى الان قۇرمانعاليەۆ قىتايدىڭ بەيجىڭ قالاسىندا ءوتىپ جاتقان China Youth Smash تۋرنيرىندە قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
الان قۇرمانعاليەۆ جارىستىڭ جارتىلاي فينالىنا دەيىن جەتىپ، جاستار اراسىندا ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى اتانعان قىتايلىق ۆەن جۋيبومەن كەزدەستى.
بۇل ماتچ 4:0 ەسەبىمەن قارسىلاستىڭ پايداسىنا اياقتالدى. وسىلايشا الان قۇرمانعاليەۆ تۋرنيردى قولا مەدالمەن اياقتادى.