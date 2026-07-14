الاكولدىڭ قاي جاعالاۋى ارزان؟ 2026-جىلعى باعالارعا شولۋ
استانا. KAZINFORM - الاكولدە ءبىر اپتالىق دەمالىس قۇنى ءبىر ادامعا 150 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، ءبىر وتباسى ءۇشىن 500 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. جالپى شىعىن تاڭدالعان جاعالاۋعا، تاماقتانۋ تۇرىنە جانە جولعا شىعاتىن قالاعا بايلانىستى بولادى.
الاكولدەگى ءۇش نەگىزگى دەمالىس ايماعى
الاكولدە ءۇش نەگىزگى كۋرورتتىق ايماق قالىپتاسقان:
اقشي جانە كوكتۇما - جەتىسۋ وبلىسىنداعى كولدىڭ وڭتۇستىك-باتىس جاعالاۋىندا؛
قابانباي - اباي وبلىسىنداعى كولدىڭ سولتۇستىك-شىعىس جاعالاۋىندا ورنالاسقان.
جارنامالارعا سۇيەنسەك، ەڭ ارزان نۇسقا - قابانباي. الايدا الماتى تۇرعىندارى ءۇشىن جول شىعىنى بۇل ۇنەمدى تولىقتاي جويىپ جىبەرۋى مۇمكىن. ال سەمەي مەن وسكەمەن تۇرعىندارىنا شىعىس جاعالاۋ الدەقايدا ءتيىمدى.
اقشي: قىمباتىراق، ءبىراق جەتۋ وڭاي
اقشي - الاكولدەگى ەڭ ءىرى كۋرورتتىق ايماق. مۇندا قوناقۇيلەر، ءدامحانالار، دۇكەندەر، باسسەيندەر مەن ويىن-ساۋىق ورىندارى كوبىرەك، سوندىقتان ءارتۇرلى بيۋجەتكە ساي دەمالىس ورنىن تاڭداۋ وڭاي.
ەڭ ارزان ۇسىنىستار - تاۋلىگىنە ادام باسىنا 13 مىڭ تەڭگەدەن (تاماقتانۋمەن).
ورتا دەڭگەيدەگى دەمالىس بازالارىندا ءۇش مەزگىل تاماقپەن بىرگە تۇرۋ قۇنى - شامامەن 18 مىڭ تەڭگە. ءبىر اپتالىق دەمالىس - 126 مىڭ تەڭگە.
شىلدە مەن تامىزدىڭ باسىندا جايلى بولمەلەردىڭ باعاسى 27 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. ءبىر اپتالىق جولداما - 189 مىڭ تەڭگە.
ءبىرىنشى جاعالاۋداعى باسسەينى بار قوناقۇيلەردە تاۋلىكتىك باعا 50 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بارادى.
اقشيدىڭ باستى ارتىقشىلىعى - كولىك قاتىناسىنىڭ قولايلىلىعى. الماتىدان مۇندا پويىزدار مەن تۋريستىك اۆتوبۋستار قاتىنايدى.
كوكتۇما: تىنىش، ءبىراق ءاردايىم ارزان ەمەس
كوكتۇما اقشيگە جاقىن ورنالاسقانىمەن، كولەمى جاعىنان شاعىنداۋ. مۇندا تىنىش دەمالىستى قالايتىن وتباسىلار مەن ەگدە جاستاعى تۋريستەر جيى كەلەدى.
جارنامالاردا تاۋلىگىنە 10 مىڭ تەڭگەدەن تومەن بولمەلەر كەزدەسەدى. الايدا برون جاساماس بۇرىن باعانىڭ ءبىر ادامعا ما، الدە تولىق بولمەگە مە كورسەتىلگەنىن، سونداي-اق جاعاجايعا دەيىنگى قاشىقتىقتى ناقتىلاعان ءجون.
ءۇش مەزگىل تاماقپەن بىرگە ناقتى باعالار 18 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى.
ءبىر اپتالىق دەمالىس - شامامەن 126 مىڭ تەڭگە.
كەيبىر دەمالىس بازالارى تاۋلىگىنە 25 مىڭ تەڭگە سۇرايدى.
كوكتۇمادا تىنىشتىق باسىم بولعانىمەن، ءدامحانالار مەن ويىن-ساۋىق ورىندارىنىڭ سانى از.
قابانباي: تۇرۋ ارزان، ءبىراق الماتىدان جەتۋ قيىنىراق
قابانباي الاكولدىڭ قارسى جاعالاۋىندا ورنالاسقان. مۇندا كوپتەگەن وتباسىلىق دەمالىس بازالارى مەن شاعىن قوناقۇيلەر بار.
قاراپايىم بولمەلەردىڭ باعاسى - تاۋلىگىنە 12 مىڭ تەڭگەدەن.
ءبىر اپتاعا تۇرۋ - شامامەن 84 مىڭ تەڭگە (كوبىنە تاماقسىز).
ءۇش مەزگىل تاماقپەن بىرگە دەمالۋ - تاۋلىگىنە 15 مىڭ تەڭگەدەن، ياعني ءبىر اپتاعا 105 مىڭ تەڭگە.
ورنالاسۋ قۇنى جاعىنان قابانباي اقشيدەن جيى ارزان. ءبىراق الماتىدان جول ۇزاق ءارى كۇردەلى بولعاندىقتان، بۇل ارتىقشىلىق ازايۋى مۇمكىن.
الاكولدە تاماقتانۋ قانشا تۇرادى؟
ەگەر دەمالىس بازاسى تاماق ۇسىنباسا، ەرەسەك ادام ءدامحانالاردا كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 8 مىڭ تەڭگە جۇمسايدى.
ءبىر اپتانىڭ ىشىندە تاماققا شامامەن 56 مىڭ تەڭگە كەتەدى.
سوندىقتان وتباسىلار ءۇشىن تولىق پانسيون ۇسىنىلاتىن بازا نەمەسە ءاسۇيى بار ءۇي جالداۋ تيىمدىرەك.
الماتىدان اقشي مەن كوكتۇماعا قالاي جەتۋگە بولادى؟
پويىز: ەڭ قولايلى نۇسقا - اقشي نەمەسە كوكتۇما ستانسيالارىنا دەيىن تىكەلەي پويىز.
جول ۋاقىتى - شامامەن 16 ساعات.
بيلەت باعاسى - 5 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى.
ستانسيادان كەيىن قوناقۇيگە دەيىن تاكسي نەمەسە ترانسفەر قاجەت بولۋى مۇمكىن.
اۆتوبۋس: الماتىدان اۆتوبۋسپەن جول شامامەن 10 ساعات جۇرەدى.
بارىپ-قايتۋ قۇنى - شامامەن 30 مىڭ تەڭگە.
جاتاتىن ورىندارى بار اۆتوبۋستار قىمباتىراق.
ۇشاق: ۇشاقپەن ءۇشارالعا دەيىن ۇشىپ، ودان ءارى كولىكپەن جاعالاۋعا جەتۋگە بولادى.
قابانبايعا قالاي جەتۋگە بولادى؟
الماتىدان قابانبايعا جەتۋ ءۇشىن كوبىنە سەمەي، اياگوز نەمەسە ءۇرجار ارقىلى بارۋعا تۋرا كەلەدى.
ۇشاقپەن بارعان جاعدايدا ەڭ جاقىن اۋەجاي - ءۇرجار. ودان كەيىن ترانسفەر قاجەت بولادى.
سەمەي مەن وسكەمەن تۇرعىندارى قابانبايعا كولىكپەن نەمەسە قالاارالىق اۆتوبۋسپەن الدەقايدا وڭاي جەتەدى.
ءبىر ادامعا ءبىر اپتالىق دەمالىس قانشا تۇرادى؟
كوكتۇما - شامامەن 150 مىڭ تەڭگە (جول، تۇرۋ جانە تاماق).
اقشي - ماۋسىم باسىندا 160 مىڭ تەڭگە، شىلدەدە 220 مىڭ تەڭگەگە دەيىن.
قابانباي - جولسىز 105 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى.
قوسىمشا سۋ، جاعاجاي شىعىندارى، تاكسي جانە باسقا قاجەتتىلىكتەرگە كەمىندە 20 مىڭ تەڭگە قاراستىرعان دۇرىس.
وتباسىلىق دەمالىس قۇنى
اقشيدە ەكى ەرەسەك ادامعا - شامامەن 320 مىڭ تەڭگە.
ماۋسىم قىزعان كەزدە بۇل سوما 450 مىڭ تەڭگەگە دەيىن وسەدى.
ءبىر بالاسى بار وتباسى ءۇشىن ورتاشا شىعىن - 420 مىڭ تەڭگە، ال ءبىرىنشى جاعالاۋداعى قوناقۇيلەردە 600 مىڭ تەڭگەدەن اسۋى مۇمكىن.
كوكتۇمادا اس ءۇيى بار قوناق ءۇيدى تاڭداعان وتباسى ءبىراز ۇنەمدەي الادى.
قاي جاعالاۋ ءتيىمدى؟
الماتى تۇرعىندارى ءۇشىن ەڭ قولجەتىمدى نۇسقا - كوكتۇما. ەگەر تولىق پانسيون تاڭدالسا، اقشيمەن اراداعى باعا ايىرماسى ايتارلىقتاي بولمايدى.
سەمەي، وسكەمەن جانە شىعىس وڭىرلەرىنىڭ تۇرعىندارى ءۇشىن ەڭ ءتيىمدىسى - قابانباي.
اقشي قوناقۇيلەردىڭ، ءدامحانالاردىڭ، ويىن-ساۋىقتىڭ جانە كولىك قاتىناسىنىڭ كوپتىگىمەن ەرەكشەلەنەدى.
ەڭ تومەنگى باعالار ماۋسىمدا جانە تامىزدىڭ ەكىنشى جارتىسىنان كەيىن ۇسىنىلادى. ال شىلدە مەن تامىزدىڭ باسىندا دەمالىس قۇنى شامامەن ۇشتەن بىرىنە دەيىن قىمباتتايدى.
ماماندار الدىن الا تولەم جاساماس بۇرىن بولمەنىڭ ناقتى سۋرەتتەرىن، جاعاجايعا دەيىنگى قاشىقتىقتى، اقشانى قايتارۋ شارتتارىن جانە قىزمەتتەردىڭ تولىق ءتىزىمىن ناقتىلاپ الۋعا كەڭەس بەرەدى. جارناماداعى ەڭ تومەنگى باعا كوبىنە ماۋسىمنىڭ العاشقى كۇندەرىنە نەمەسە جايلىلىعى تومەن بولمەلەرگە عانا قاتىستى بولۋى مۇمكىن.