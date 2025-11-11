الاكولدىڭ تۋريستىك جانە ينۆەستيسيالىق الەۋەتى جوعارى - بەرىك ءۋالي
استانا. KAZINFORM - بيىل الاكولدىڭ ينفراقۇرىلىمىنا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 1 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. بۇل تۋرالى ءوڭىر اكىمى بەرىك ءۋالي ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس وبلىستا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جالعاسادى. سونىڭ ءبىرى الاكول جاعالاۋىنىڭ تۋريستىك جانە ينۆەستيسيالىق الەۋەتى جوعارى. جىلدار بويى قوردالانعان، اسىرەسە ينفراقۇرىلىمعا قاتىستى پروبلەمانى ءبىر ماۋسىمدا عانا شەشۋ ارينە مۇمكىن ەمەس. دەگەنمەن، الاكول جاعالاۋىندا دەمالۋشىلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساپ، ونىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا ناقتى شارالار قابىلداندى، - دەدى بەرىك ءۋالي ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا ءوڭىردىڭ 9 اي ىشىندەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپ بەرە تۇرىپ.
وبلىس اكىمىنىڭ ەسەبىنشە، بيىل الاكولدىڭ ينفراقۇرىلىمىنا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 1 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.
- كول جاعالاۋىنداعى قابانباي اۋىلىندا قۇتقارۋ ستانتسياسى جانە ءورت ءسوندىرۋ دەپوسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. قازىر تۋريستىك ايماققا جاڭا ەلەكتر جەلىسىن تارتۋ، قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونىن سالۋ بويىنشا جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ جاتىر. بارلىق جۇمىس جوسپارعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلدى، - دەپ تولىقتىردى بەرىك ءۋالي.