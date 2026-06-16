الاكولدە پوليتسيا مايورى بىرنەشە تۋريستىڭ ءومىرىن قۇتقارىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - الاكول اۋدانىنداعى كوكتۇما اۋىلىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى كولدە دەمالىپ جۇرگەن بىرنەشە ادام قاۋىپتى جاعدايعا تاپ بولدى. ولاردى پوليتسيا قىزمەتكەرى قۇتقارىپ قالدى.
تۋريستىك ماۋسىم كەزىندە الاكول جاعالاۋىندا قىزمەت اتقارىپ جۇرگەن پوليتسيا مايورى جاقسىلىق سارسەنوۆ جاعادان شامامەن 500 مەتر قاشىقتىقتا ساپبوردپەن جۇرگەن ءتورت ادامدى بايقايدى. قاتتى جەل مەن كوتەرىلگەن تولقىندار ولاردىڭ جاعاعا وزدىگىنەن ورالۋىنا مۇمكىندىك بەرمەگەن.
- ۋاقىت جوعالتپاعان ءتارتىپ ساقشىسى كوكتۇما اۋىلىنىڭ تۇرعىنىمەن بىرگە كومەككە اسىعادى. الدىمەن ولار رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ماگادان قالاسىنان كەلگەن تۋريست ايەلدى قۇتقارىپ، جاعاعا جەتكىزگەن.
كەيىن ونىڭ قۇتقارۋ كەۋدەشەسىن پايدالانىپ، ەكىنشى تۋريست ايەلگە جەتىپ، ونى دا قاۋىپسىز جەرگە شىعارعان، - دەپ جازدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
قۇتقارىلعانداردىڭ ايتۋىنشا، سۋدا جۇزە المايتىن جانە قۇتقارۋ كەۋدەشەسىن كيمەگەن 30 جاستاعى ايەل قالىپ قويعان. سونىمەن قاتار كولدە الماتى قالاسىنان كەلگەن تاعى ەكى دەمالۋشى بولعان.
«112» قىزمەتىنە حابارلاسقان كەزدە قۇتقارۋشىلاردىڭ جەتۋىنە بەلگىلى ءبىر ۋاقىت قاجەت ەكەنى بەلگىلى بولعان.
وسىعان بايلانىستى پوليتسيا مايورى جاقسىلىق سارسەنوۆ پەن اۋىل تۇرعىنى قۇتقارۋشىلار كەلگەنگە دەيىن ايەلگە قۇتقارۋ كەۋدەشەسىن جەتكىزىپ، ونى سۋ بەتىندە ۇستاپ تۇرۋ ارقىلى قايعىلى جاعدايدىڭ الدىن العان.
جەدەل ءارى ۇيلەسىمدى ارەكەتتىڭ ارقاسىندا بىرنەشە ادامنىڭ ءومىرى ساقتالىپ قالدى.
قۇتقارىلعان تۋريستەر دەر كەزىندە كومەك كورسەتكەن ازاماتتارعا العىستارىن ءبىلدىردى.
پوليتسيا ءوڭىر تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا كولدە دەمالۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋدى، اۋا رايى بولجامىن ەسكەرۋدى جانە مىندەتتى تۇردە قۇتقارۋ كەۋدەشەلەرىن پايدالانۋدى ەسكەرتتى.