الاكولگە كەلگەن تۋريستەر سانى 11 پايىزعا ارتتى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا الاكول كولىنىڭ جاعالاۋىنداعى تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. كۋرورت اۋماعىندا جاڭا نىساندار سالىنىپ، قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلگەن، ال تۋريستەر اعىنى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
جەتىسۋ وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ميراس تولەبايەۆ جەتىسۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى مارلەن كولبايەۆپەن بىرگە الاكول كولىنىڭ جاعالاۋىنا باردى. ساپار بارىسىندا وبلىستىق تۋريزم باسقارماسى تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ باعىتىندا اتقارىلعان جۇمىستاردى تانىستىرىپ، دەمالىس ايماعىن اباتتاندىرۋ جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالار جونىندە باياندادى.
الاكول جاعالاۋى - ەلىمىزدەگى ەڭ تانىمال تۋريستىك باعىتتاردىڭ ءبىرى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل ايماققا كەلگەن ىشكى تۋريستەر سانى 382 مىڭ ادامعا جەتىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 11 پايىزعا ءوستى. ال شەتەلدىك تۋريستەر سانى 60 پايىزعا ارتىپ، 8,2 مىڭ ادامدى قۇرادى. قازىرگى تاڭدا جاعالاۋدا ءبىر مەزەتتە 21 مىڭنان استام ادامدى قابىلداي الاتىن 224 ورنالاستىرۋ ورنى جۇمىس ىستەيدى.
تەكسەرۋ بارىسىندا ەلەكترمەن جابدىقتاۋ نىساندارىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالعانى، اقشي اۋىلىندا كارىز جەلىلەرىنىڭ سالىنىپ جاتقانى، تازارتۋ قۇرىلىستارىنىڭ، كوممۋنالدىق جاعاجايلاردىڭ جانە لەپسى تەمىرجول ستانتسياسىنداعى جاڭا ۆوكزالدىڭ قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتقانى اتاپ ءوتىلدى.
سونداي-اق كول جاعالاۋىنداعى قاۋىپسىزدىك پەن سانيتارلىق جاعدايعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. دەمالىس ايماعىندا قوقىس جيناۋعا ارنالعان كونتەينەرلەر، سانيتارلىق توراپتار مەن كيىم اۋىستىرۋ كابينالارى ورناتىلعان. دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن 40 قۇتقارۋ مۇناراسى، جالپى ۇزىندىعى 13 شاقىرىم بولاتىن قالقىما بەلگىلەر جەلىسى جانە 7 پيرس قىزمەت كورسەتەدى. قوعامدىق ءتارتىپتى كۇن سايىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قامتاماسىز ەتەدى، ال سۋدا قۇتقارۋشىلار تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك اتقارادى. ماۋسىم باستالعالى بەرى 150 دەن استام پروفيلاكتيكالىق رەيد وتكىزىلدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس مينيسترلىك ەلىمىزدىڭ تۋريستىك باعىتتارىنا شەتەلدىك جانە ىشكى تۋريستەردى تارتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرادى. بيىل تۋريزمدى دامىتۋدىڭ تۇجىرىمداماسى جاڭارتىلىپ، جىل باسىنان بەرى وڭىرلەردە تۋريزمدى دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزىلۋدە. ءوز كەزەگىندە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە اۋماقتىڭ سانيتارلىق تازالىعىن ساقتاۋعا جاۋاپتى، - دەدى ميراس تولەبايەۆ.