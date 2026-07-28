الاكولدە جوعالىپ كەتكەن 95 بالا تابىلدى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنداعى الاكول جاعالاۋىندا ءبىر اي ىشىندە پوليتسەيلەر اداسىپ كەتكەن 95 بالانى تاۋىپ، مىڭنان استام قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولىن كەستى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۋريستىك ماۋسىم باستالعالى بەرى ءتارتىپ ساقشىلارى الاكول جاعالاۋىندا دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تىنىشتىعىن تاۋلىك بويى قامتاماسىز ەتىپ كەلەدى.
سوڭعى ءبىر ايدا پوليتسەيلەر 110 حابارلاما مەن شاقىرتۋعا بارىپ، ءتۇرلى جاعدايلارعا تاپ بولعان ونداعان تۋريستكە كومەك كورسەتتى. سونداي-اق اداسىپ كەتكەن 95 بالا اتا-اناسىنا امان-ەسەن قايتارىلدى.
- قىزمەت بارىسىندا 1014 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ جولى كەسىلدى. ەڭ كوپ تىركەلگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ جانە جول قوزعالىسى قاعيدالارىن ساقتاماۋعا قاتىستى بولدى. كولىكتى ماس كۇيدە باسقارۋ دەرەكتەرى از ەمەس. وسى كەزەڭدە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ىشىمدىك ءىشىپ كولىك باسقارعان 24 جۇرگىزۋشىنى انىقتاپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.