الاكول جاعالاۋىندا 109 كەمە يەسى اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋداعى الاكول جاعالاۋىندا جازعى ماۋسىم باستالعانى بەرى شاعىن كولەمدى كەمەلەردى پايدالانۋ ەرەجەسى تالاپتارىن بۇزعان ازاماتتارعا قاتىستى 109 اكىمشىلىك جازا قولدانىلدى.
بۇل قابىلدانعان شارالار دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
- بيىلعى جىلدىڭ 15-مامىرىنان بەرى ت ج د قىزمەتكەرلەرى باسقا دا جاۋاپتى ورگاندارمەن بىرلەسىپ 90 كۇندىزگى جانە 62 تۇنگى رەيد ۇيىمداستىرىلدى. سۋ كولىكتەرىن تەكسەرۋ وكىلەتتىگى بەرىلگەن ساتتەن باستاپ شاعىن كەمەلەردى پايدالانۋ تالاپتارىن بۇزۋ فاكتىسى قاتىستى 109 حاتتاما تولتىرىلىپ، 1 ميلليون 654 مىڭ تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىندى. اتاپ ايتقاندا، كەمەنىڭ بورت نومىرلەرىنىڭ بولماۋى، بەلگىلەنگەن شامادان تىس ارتىق جولاۋشى الىپ ءجۇرۋ، ءوزىنىڭ قۇجاتى جوق نەمەسە كەمە بيلەتى جوق بولعان جاعدايلار، ناۆيگاتسيالىق بەلگىلەر تالاپتارىن ساقتاماۋ، قۇتقارۋ جيلەتىنىڭ بولماۋى سياقتى زاڭبۇزۋشىلىقتارعا شارا قولدانىلدى. شاعىن كولەمدى كەمەلەردى پايدالانۋ قاعيدالارى مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزعان تۇلعالارعا زاڭناماعا سايكەس قاتاڭ اكىمشىلىك ىقپال ەتۋ شارالارى قولدانىلادى، - دەدى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قانات التىنبەكوۆ.
سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان جاعالاۋدا جۇرگىزىلگەن قۇقىقتىق ءتارتىپتىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىنداعى رەيدتىك شارالارى بارىسىندا 1755 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالىپ، اكىمشىلىك حاتتامالار تولتىرىلدى، 3,5 مىڭ تەڭگەگە جۋىق اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى. سونىڭ ىشىندە ۇساق بۇزاقىلىق، تىنىشتىقتى بۇزۋ، الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىندارعا ماساڭ كۇيدە كەلۋ، اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزۋ، جولدا ءجۇرۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ فاكتىلەرى بار.
بۇل رەتتە الاكول كولىندە دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جاعالاۋ اۋماعىندا تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك ۇيىمداستىرىلعان. بۇل جۇمىستارعا 14 قۇتقارۋشى، 11 موتورلى قايىق جۇمىلدىرىلعان. وعان قوسا قوسىمشا وبلىستىق ت ج د ماماندارى الدىن الۋ شارالارىنا تۇراقتى تۇردە تارتىلۋدا. سونىمەن قاتار بيىلعى شومىلۋ ماۋسىمىندا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 50 پوليتسيا قىزمەتكەرى، 16 قىزمەتتىك اۆتوكولىك جانە 5 ۇشقىشسىز درون تارتىلعان. سونداي-اق، سۋ كولىكتەرىنە ارنالعان ايىپ تۇراعى بار.
سونىمەن قاتار جاعالاۋ بويىندا 40 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلىپ، 13 شاقىرىمعا بۋي سىزىقتارى تارتىلعان. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جەرگىلىكتى پوليانىڭ جەدەل باسقارۋ جۇيەسىنە قوسىلعان 39 بەينەباقىلاۋ كامەراسى جۇمىس ىستەيدى.
ەسكە سالساق، وتكەن جىلى الاكولدەگى شاعىن ءجۇزۋ قۇرالدارىنىڭ قوزعالىسىن رەتتەۋ ماقساتىندا جەتىسۋ وبلىسىندا ورتاق سۋ پايدالانۋ جانە سۋ ايدىندارىنداعى قاۋىپسىزدىك قاعيدالارى بەكىتىلدى. اتالعان قاعيدالاردا سۋ ايدىندارىنداعى قاۋىپسىزدىك تالاپتارى جان-جاقتى ءتۇسىندىرىلدى، ولاردى ساقتاماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەندى.
جۇرگىزىلىپ جاتقان پروفيلاكتيكالىق جانە باقىلاۋ-قاداعالاۋ جۇمىستارى ازاماتتاردىڭ سۋ ايدىندارىنداعى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋعا، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا، سونداي-اق شومىلۋ ماۋسىمى كەزەڭىندە توتەنشە جاعدايلاردىڭ تۋىنداۋ قاۋپىن تومەندەتۋگە باعىتتالعان.