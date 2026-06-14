KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الاكولدە شومىلۋ ماۋسىمى قاشان باستالادى

    استانا. KAZINFORM - الاكول جاعالاۋىندا جازعى تۋريستىك ماۋسىمعا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. جەتىسۋ وبلىسىنداعى اقشي مەن كوكتۇما اۋىلدارىندا اباتتاندىرۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ جانە دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن.ۆ

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    كۋرورتتىق ايماققا كىرەبەرىستەردە تۋريستەرگە ارنالعان باعىتتاۋشى بەلگىلەر مەن اقپاراتتىق تاقتالار ورناتىلىپ جاتىر.

    بۇل دەمالۋشىلاردىڭ جاعالاۋ اۋماعىندا ەركىن جول تابۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    جاعاجاي ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا دا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. بيىل جاعالاۋدا جەتى پيرس سالىنىپ جاتىر. ونىڭ بەسەۋى اقشي اۋىلىندا، ەكەۋى كوكتۇمادا ورنالاسقان.

    دەمالۋشىلاردىڭ جايلىلىعى ءۇشىن 30 كيىم اۋىستىراتىن كابينا مەن 45 بيواجەتحانا ورناتىلادى. سونىمەن قاتار قوقىس جاشىكتەرى مەن كونتەينەرلەر قويىلىپ، اۋماقتى كۇتىپ ۇستاۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلگەن.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    جاعالاۋدىڭ تازالىعىنا «الاكول تازالىق» كوممۋنالدىق كاسىپورنى جاۋاپ بەرەدى. بيىل مەكەمە 22 ارنايى تەحنيكامەن تولىقتى.

    قىزمەتكەرلەر جاعاجايلاردى، كوشەلەردى رەتكە كەلتىرىپ، ءشوپ شابۋ جانە قوعامدىق ورىنداردى دايىنداۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى دە نازاردان تىس قالعان جوق. جاعالاۋ بويىنا 31 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلىپ، شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن اۋماقتاردى بەلگىلەيتىن بۋي جەلىلەرىنىڭ ۇزىندىعى 13 شاقىرىمعا جەتەدى.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    بۇدان بولەك، جاعالاۋدا ينتەللەكتۋالدى بەينەباقىلاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلىپ جاتىر. كامەرالار سۋ ايدىنىن تاۋلىك بويى باقىلاپ، توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى. ەگەر دەمالۋشىلار بەلگىلەنگەن اۋماقتان اسىپ كەتسە، جۇيە جاۋاپتى قىزمەتتەرگە اۆتوماتتى تۇردە حابار بەرەدى.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    جاعالاۋداعى قاۋىپسىزدىك شارالارى دا كۇشەيتىلگەن. مۇندا جاعالاۋ بويىنا 31 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلعان. شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن اۋماقتار ارنايى قالقىما بەلگىلەرمەن بەلگىلەنگەن. ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى 13 شاقىرىمعا سوزىلادى.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    بۇگىندە الاكول تۋريستەرگە ەمدىك قاسيەتىمەن تانىلعان كولدەن بولەك، زاماناۋي جاعاجايلار، پيرستەر، دەمالىس ورىندارى، ناۆيگاتسيالىق جۇيەلەر جانە قاۋىپسىزدىكتىڭ كەشەندى ينفراقۇرىلىمىن ۇسىنىپ وتىر.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    ەسكە سالايىق، الاكولدە شومىلۋ ماۋسىمى 15-ماۋسىمدا باستالادى.

    ا
    Фото: Әйгерім Көппаева / Kazinform

    ايتا كەتەيىك، الاكول مەن قاپشاعايداعى قاۋىپسىزدىكتى جاساندى ينتەللەكت باقىلايدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور