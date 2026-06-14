الاكولدە شومىلۋ ماۋسىمى قاشان باستالادى
استانا. KAZINFORM - الاكول جاعالاۋىندا جازعى تۋريستىك ماۋسىمعا دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. جەتىسۋ وبلىسىنداعى اقشي مەن كوكتۇما اۋىلدارىندا اباتتاندىرۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ جانە دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن.ۆ
كۋرورتتىق ايماققا كىرەبەرىستەردە تۋريستەرگە ارنالعان باعىتتاۋشى بەلگىلەر مەن اقپاراتتىق تاقتالار ورناتىلىپ جاتىر.
بۇل دەمالۋشىلاردىڭ جاعالاۋ اۋماعىندا ەركىن جول تابۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاعاجاي ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا دا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. بيىل جاعالاۋدا جەتى پيرس سالىنىپ جاتىر. ونىڭ بەسەۋى اقشي اۋىلىندا، ەكەۋى كوكتۇمادا ورنالاسقان.
دەمالۋشىلاردىڭ جايلىلىعى ءۇشىن 30 كيىم اۋىستىراتىن كابينا مەن 45 بيواجەتحانا ورناتىلادى. سونىمەن قاتار قوقىس جاشىكتەرى مەن كونتەينەرلەر قويىلىپ، اۋماقتى كۇتىپ ۇستاۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلگەن.
جاعالاۋدىڭ تازالىعىنا «الاكول تازالىق» كوممۋنالدىق كاسىپورنى جاۋاپ بەرەدى. بيىل مەكەمە 22 ارنايى تەحنيكامەن تولىقتى.
قىزمەتكەرلەر جاعاجايلاردى، كوشەلەردى رەتكە كەلتىرىپ، ءشوپ شابۋ جانە قوعامدىق ورىنداردى دايىنداۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى دە نازاردان تىس قالعان جوق. جاعالاۋ بويىنا 31 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلىپ، شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن اۋماقتاردى بەلگىلەيتىن بۋي جەلىلەرىنىڭ ۇزىندىعى 13 شاقىرىمعا جەتەدى.
بۇدان بولەك، جاعالاۋدا ينتەللەكتۋالدى بەينەباقىلاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلىپ جاتىر. كامەرالار سۋ ايدىنىن تاۋلىك بويى باقىلاپ، توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى. ەگەر دەمالۋشىلار بەلگىلەنگەن اۋماقتان اسىپ كەتسە، جۇيە جاۋاپتى قىزمەتتەرگە اۆتوماتتى تۇردە حابار بەرەدى.
جاعالاۋداعى قاۋىپسىزدىك شارالارى دا كۇشەيتىلگەن. مۇندا جاعالاۋ بويىنا 31 قۇتقارۋ مۇناراسى ورناتىلعان. شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن اۋماقتار ارنايى قالقىما بەلگىلەرمەن بەلگىلەنگەن. ولاردىڭ جالپى ۇزىندىعى 13 شاقىرىمعا سوزىلادى.
بۇگىندە الاكول تۋريستەرگە ەمدىك قاسيەتىمەن تانىلعان كولدەن بولەك، زاماناۋي جاعاجايلار، پيرستەر، دەمالىس ورىندارى، ناۆيگاتسيالىق جۇيەلەر جانە قاۋىپسىزدىكتىڭ كەشەندى ينفراقۇرىلىمىن ۇسىنىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، الاكولدە شومىلۋ ماۋسىمى 15-ماۋسىمدا باستالادى.
ايتا كەتەيىك، الاكول مەن قاپشاعايداعى قاۋىپسىزدىكتى جاساندى ينتەللەكت باقىلايدى.