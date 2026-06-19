الاكولدە شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى بەرى 10 بالا جوعالعان
استانا. KAZINFORM - الاكولدە دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ەرەكشە باقىلاۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى پد باسپا ءسوز قىزمەتى.
جازعى ماۋسىم قىزعان شاقتا اباي وبلىسىنداعى الاكول كولىنىڭ جاعالاۋىندا تۋريستىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن تاۋلىك بويى قامتاماسىز ەتىپ جاتىر. پاترۋلدەۋ جۇمىستارى جاياۋ جانە زاماناۋي تەحنيكالاردىڭ كومەگىمەن جۇرگىزىلەدى. ەلەكتروموبيلدەر، كۆادروتسيكلدەر مەن ساموكاتتاردى پايدالانۋ ءتارتىپ ساقشىلارىنا جاعالاۋ اۋماعىنداعى كەز كەلگەن جاعدايعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
پوليتسەيلەر سۋداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە جانە جاعاجايلاردا الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى تۇتىنۋعا بايلانىستى قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا ەرەكشە نازار اۋدارادى. ولار سۋ ايدىندارىنداعى قايعىلى وقيعالاردىڭ باسىم بولىگى دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ەلەمەۋىنەن بولاتىنىن ەسكە سالادى.
- كۋرورتتىق ايماقتا بەينەباقىلاۋ كامەرالارى دا جۇمىس ىستەيدى. بۇل قوعامدىق ءتارتىپتى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا جانە ءتۇرلى وقيعالاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ماۋسىم باستالعالى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اداسىپ كەتكەن 10 بالانى تاۋىپ، اتا-انالارىنا تابىستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قابىلدانىپ جاتقان كەشەندى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە جاعالاۋداعى قۇقىقبۇزۋشىلىق دەڭگەيى تومەن كۇيىندە ساقتالىپ، تۋريستەر وزدەرىن قاۋىپسىز سەزىنىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن اباي پوليتسياسى درونداردىڭ كومەگىمەن الاكول تاسجولىندا باقىلاۋدى كۇشەيتكەنىن جازعانبىز.