الاكول، بالقاش، بۋراباي: ەلدەگى تۋريستىك باعىتتاردا قاۋىپسىزدىك كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026 -جىلعى جازعى تۋريستىك ماۋسىمعا دايىندالىپ جاتىر. بيىل وسى جۇمىستار اياسىندا ەلدەگى سەگىز نەگىزگى تۋريستىك ايماقتا تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا الاكول، بالقاش، بۋراباي، كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋى جانە شىعىس قازاقستانداعى تۋريستىك باعىتتار بار.
وڭىرلەردە قۇتقارۋ بەكەتتەرى، سانيتارلىق-گيگيەنالىق نىساندار، كوممۋنالدىق جاعاجايلار مەن ۆيزيت- ورتالىقتار سالىنىپ جاتىر. سونىمەن قاتار قوعامدىق قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلىپ، بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى كەڭەيتىلۋ ۇستىندە، دەپ مالىمدەدى بۇگىن ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى نۇربول بايجانوۆ باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
باسپا ءسوز ءماسليحاتى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ اكىمدىكتەرمەن جانە سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە تۋريستىك قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ باعىتىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇىستارىنا ارنالعان ەدى.
نۇربول بايجانوۆ ەلىمىزدە اسىرەسە كۋرورتتى وڭىرلەردەگى كولىك قولجەتىمدىلىگى مەن جازعى ماۋسىمداعى جوعارى جۇكتەمەگە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ونىڭ سوزىنشە، قاراعاندى وبلىسىندا بالقاش تۋريستىك كلاستەرىن دامىتۋ، اۋەجايدى جاڭعىرتۋ جانە جاڭا اۋە باعىتتارىن اشۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. اقمولا وبلىسىندا بۋراباي كۋرورتىن جاڭعىرتۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ، اۆتوتۇراقتار مەن تۋريستىك ينفراقۇرىلىم نىساندارى دامۋ ۇستىندە.
الماتى وبلىسىندا قونايەۆ قالاسىنداعى كوممۋنالدىق جاعاجايلاردى جاڭارتۋ، جول جەلىسىن دامىتۋ جانە ۇلتتىق پاركتەردى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جەتىسۋ وڭىرىندە الاكول جاعالاۋىنىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگى قامتاماسىز ەتىلىپ، ءۇشارالعا اۋە رەيستەرى مەن تەمىرجول قاتىناسى كۇشەيتىلەدى. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جاعاجايلار مەن جاعالاۋ اۋماقتارى جاڭارتىلىپ، قاۋىپسىزدىك جانە سەرۆيستىك ينفراقۇرىلىم كەڭەيىپ كەلەدى.
شىعىس قازاقستان جانە پاۆلودار وبلىستارىندا تۋريستىك كلاستەرلەردى دامىتۋ، تۋريستىك نىساندارعا اپاراتىن جولداردى جوندەۋ، ورنالاستىرۋ ورىندارىن سالۋ جانە دەمالىس ايماقتارىن اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار وقيعالىق ءتۋريزمدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. رەسپۋبليكالىق ءىس-شارالار كۇنتىزبەسىنە مادەني، سپورتتىق جانە گاسترونوميالىق باعىتتاعى 55 ءىرى ءىس-شارا ەنگىزىلگەن.
وسىعان دەيىن بيىل ەلىمىزدە بىرنەشە تۋريستىك باعىت جاڭارىپ، جاڭا دەمالىس ايماقتارى پايدالانۋعا بەرىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.