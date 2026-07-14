الاكولدە ارنايى جاساق قىزمەتكەرى جاس جىگىتتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى
استانا. KAZINFORM - الاكول جاعالاۋىندا قوعامدىق ءتارتىپ پەن ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا پاترۋلدەۋ جۇرگىزىپ جۇرگەن اباي وبلىسى پ د ارنايى جاساق قىزمەتكەرلەرى دەمالىس بازالارىنىڭ ءبىرىنىڭ ماڭىندا كەنەتتەن ەسىنەن تانىپ قالعان جاس جىگىتتى بايقاعان.
ونىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاپ، تىنىس الۋى قيىنداعان. جاعدايدىڭ شۇعىل ەكەنىن ەسكەرگەن ج ق ا ج اعا ينسپەكتورى اسلانبەك ابدەلدينوۆ ۋاقىت وزدىرماي العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى.
كاسىبي ءارى جەدەل ارەكەتتىڭ ناتيجەسىندە جىگىتتىڭ تىنىس الۋى قالپىنا كەلدى. ودان كەيىن پوليتسيا كاپيتانى جىگىتتى قاۋىپسىز قالىپقا جاتقىزىپ، جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگاداسى كەلگەنگە دەيىن ونىڭ جاعدايىن باقىلاۋدا ۇستادى.
وسى ۋاقىتتا ارنايى بولىمشەنىڭ وزگە قىزمەتكەرلەرى جەدەل جاردەم كولىگىن قارسى الىپ، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە وقيعا ورنىنا ەڭ قىسقا جولمەن جەتۋگە كومەكتەستى. جاس جىگىت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە تاپسىرىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ جاعدايى تۇراقتى، ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق.