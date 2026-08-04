الماتىدا ل ر ت قۇرىلىسى قاي ساتىدا تۇر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءبىرىنشى LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىنا دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
الماتى قالاسىنىڭ جول قوزعالىسى جانە جولاۋشىلار كولىگىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسى اتالعان جۇمىستاردىڭ قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن كورسەتتى. ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ۇزىندىعى 18,3 شاقىرىم بولاتىن ۋچاسكەدە ينجەنەرەلىك جەلىلەردى كوشىرۋ، ونىڭ ىشىندە قايتا ورنالاستىرۋ جانە قورعاۋ جۇمىستارى اتقارىلىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا: سۋ قۇبىرى، كارىز جۇيەسى، بايلانىس جەلىلەرى، جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىلەرى جانە گاز قۇبىرلارىن قايتا ورنالاستىرۋ جۇمىستارى بار.
سونىمەن قاتار قازىر كوپىر قۇرىلىمدارىن جانە جەراستى جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىن كۇشەيتۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
- الماتىدا LRT جوباسىن ىسكە اسىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. جاڭا جەلىنىڭ قۇرىلىسى كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇرگىزىلىپ كەلەدى. جوبا قالانىڭ زاماناۋي كولىك جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالىپ، تۇرعىنداردىڭ قاتىناۋ قولايلىلىعىن ارتتىرۋعا جانە جول-كولىك جەلىسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلدىڭ باسىندا الماتىداعى LRT جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەندى.
بيىل ءساۋىر ايىندا الماتىدا بۇرىنعى ترامۆاي رەلستەرى الىنىپ، LRT قۇرىلىسىنا دايىندىق باستالدى.
شىلدە ايىندا الماتىدا LRT قۇرىلىسىنا دايىندىقتىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانى حابارلاندى.
بۇعان دەيىن الماتىدا LRT جەلىسىن كىم سالاتىنىن جانە قانشا قاراجات بولىنگەنىن جازعانبىز.