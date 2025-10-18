الاشوردالىقتار ءبىلىم بەرگەن عيمارات ونەر مۇراجايىنا اينالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 1600 دەن استام ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپ قويىلعان مۋزەي اشىلدى. باسشىلىق مۇراجاي ورنالاسقان عيماراتتىڭ قۇندى ەكەنىن ايتادى.
- ءبىر ورنالاسقان عيماراتتىڭ ءوزى 1 عاسىردان استام ۋاقىت بۇرىن سالىنعان. كەزىندە مۇسىلمانداردىڭ مەدرەسەسى بولعان ەكەن. ءبىزدىڭ الاشوردالىقتار دا سول جەردە ساباق بەرگەن. ءوزىمىز ءۇشىن باعاسى جوعارى، قۇندى عيمارات. سونى ارى قاراي رۋحاني- مادەني دۇنيەمەن ۇشتاستىرىپ كەتۋ بىزگە جاقسى سەرپىن بەرىپ، جاۋاپكەرشىلىك ارتتى، - دەيدى باياندى ساحاريا ۇلى «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
جاڭادان اشىلعان ونەر مۋزەيى باسقا مۇراجايلاردان وزگەرەك.
- مۋزەي دەسە، كوز الدىمىزعا ستاندارتتى مۋزەي ەلەستەيدى. بىزدە اقپاراتتىڭ بەرىلۋى مەن كەلگەن قوناققا تانىستىرۋ ەش جەردە قايتالانبايتىن، كرەاتيۆتى باعىتتا جاسالدى. كەز كەلگەن ادام مۋزەيگە كەلىپ، اسپاپتى ۇستاپ، ويناپ تا كورە الادى. ءتىپتى سونداعى شەبەرلەر مەن مۋزىكانتتارمەن بىرگە جاسالۋ جولىن دا تاماشالاپ، ەرەكشە كۇيگە بولەنىپ قايتادى. مۇراجايدا قول تيگىزۋگە بولمايتىن ەكسپوناتتار دا بار. ءبىراق ءبىز ولاردىڭ كوشىرمەلەرىن دە جاساپ قويىپ جاتىرمىز، - دەيدى ونەر مۋزەيىنىڭ باسشىسى.