الاش قايراتكەرى ءنازىر تورەقۇلوۆتىڭ ديپلوماتيالىق مۇراسى ۇلىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ءنازىر تورەقۇلوۆ اتىنداعى ەلوردالىق №35-مەكتەپ- ليتسەيىندە «ءنازىر عۇمىر - ءتالىم عۇمىر» اتتى سالتاناتتى جيىن ءوتتى. ءىس-شارا قازاقتان شىققان تۇڭعىش كاسىبي ديپلومات، الاش قوزعالىسىنىڭ وكىلى جانە ك س ر و-نىڭ ساۋد ارابياسىنداعى تۇڭعىش ەلشىسى ءنازىر تورەقۇلوۆتىڭ مۇراسىنا ارنالدى.
سالتاناتتى جيىن اياسىندا قايراتكەردىڭ ءومىرى مەن ديپلوماتيالىق قىزمەتىنە ارنالعان مۋزەيدىڭ اشىلۋى جانە مەكتەپ اۋماعىندا كەۋدە ءمۇسىنىنىڭ تۇساۋكەسەر ءراسىمى ۇيىمداستىرىلدى. سونىمەن قاتار عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنتسيا وتكىزىلىپ، ونىڭ مۇراسى تالقىلاندى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق اقپارات كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان جەتىبايەۆ جينالعان قاۋىمعا سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ اتىنان قۇتتىقتاۋ حاتىن وقىپ بەردى.
«ءنازىر تورەقۇلوۆ - مەملەكەتشىلدىكتىڭ بيىك دەڭگەيىن كورسەتىپ، حالىقارالىق ارەنادا قازاق ديپلوماتياسىنىڭ ىرگەتاسىن قالاعان ايتۋلى قايراتكەر. ونىڭ پاراساتى مەن ءبىلىمى، ەل الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى مەن ادامدىق ارىنا ادالداعى - بۇگىن جاس ۇرپاق ءۇشىن ناعىز وتانسۇيگىشتىكتىڭ جارقىن ۇلگىسى»، - دەلىنگەن ءمينيستردىڭ قۇتتىقتاۋىندا.
ءىس-شاراعا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ديپلوماتيالىق كورپۋس وكىلدەرى، عالىمدار، ديپلوماتيالىق قىزمەت ارداگەرلەرى مەن قايراتكەردىڭ ۇرپاقتارى قاتىستى. قوناقتار تۇركىستان مۋزەيى ۇيىمداستىرعان «ۇلت رۋحىن كوتەرگەن تۇلعا: ءنازىر تورەقۇلوۆ» اتتى كوشپەلى كورمەنى تاماشالادى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ - نازيرا تورەقۇلوۆ اتىنداعى حالىقارالىق قايىرىمدىلىق قورى وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءىس-شارا جاس ۇرپاققا ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋدىڭ شىنايى ۇلگىسىن كورسەتۋگە جانە وتاندىق ديپلوماتيا تاريحىن تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە بىرەگەي مۇمكىندىك بەردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سۋ ديپلوماتياسى ارال تەڭىزىن تولتىرۋعا كومەكتەسكەنىن جازدىق.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى