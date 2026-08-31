نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان قازا تاپقاندار سانى 800 گە جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - نەپالدا مۇزدىقتىڭ وپىرىلۋىنان كەيىن بولعان جويقىن سۋ تاسقىنىنان قازا تاپقاندار سانى 794 ادامعا جەتىپ، 2,5 مىڭنان استام ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا قالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى BBC.
نەپال مەن قىتاي بيلىگى سارسەنبى كۇنى بولعان تابيعي اپاتتان كەيىن جوعالعانداردى ىزدەۋ جانە قازا تاپقانداردى انىقتاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
قىتاي بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، شەكارانىڭ قىتاي جاعىندا 16 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 546 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان. BBC قىتايدا تابيعي اپات پەن ونىڭ سالدارى تۋرالى اقپاراتتىڭ شەكتەۋلى جاريالانىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
قۇتقارۋشىلار قالىڭ لاي باسقان ەلدى مەكەندەردى تەكسەرىپ جاتىر. الايدا جۇما كۇنىنەن بەرى تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن قيىنداتقان. تاۋلى ايماقتاردا سەلدىڭ قايتا ءجۇرۋ قاۋپى دە ساقتالىپ وتىر.
مامانداردى اپاتتان كەيىن پايدا بولعان جاڭا كول دە الاڭداتىپ وتىر. ەگەر ونىڭ تابيعي بوگەتى بۇزىلسا، باقىلاۋسىز سۋ اعىنى نەپالداعى لحەندە جانە تريشۋلي وزەندەرىنە قۇيىلىپ، جاڭا سۋ تاسقىنىنا اكەلۋى مۇمكىن.
- نەپال جاعىنداعى قۇتقارۋ وپەراتسيالارى تريشۋلي وزەنىنىڭ جوعارعى اعىسىنداعى بەس بوگەتتە ءتىرى قالعان ادامداردى ىزدەۋگە باعىتتالعان. بيلىك مالىمەتىنشە، بوگەتتەردىڭ بىرىندەگى توننەلدە 350 گە دەيىن ادام بولۋى مۇمكىن. قۇتقارۋشىلار توننەلگە اۋا جەتكىزۋ ءۇشىن تەسىك بۇرعىلاپ، ىشكە كىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جول اشۋعا تىرىسىپ جاتىر،-دەلىنگەن حابارلامادا.
قىزىل كرەست باعالاۋىنشا، سۋ تاسقىنى بولعان اۋماقتا 90 مىڭعا دەيىن ادام ءارتۇرلى دەڭگەيدە زارداپ شەگۋى مۇمكىن.
نەپال بيلىگى ازىرگە 592 شەتەلدىك ازاماتتى تابا الماي وتىر. ولاردىڭ باسىم بولىگى قىتايدىڭ تيبەت اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى قاسيەتتى كايلاس تاۋىنا بەت العان زياراتشىلار بولعان.
ايتا كەتەيىك، قىتاي-نەپال شەكاراسىندا ەكى قازاقستاندىق تۋريست ىزدەستىرىلىپ جاتىر.