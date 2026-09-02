نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان جوعالىپ كەتكەن تۋريستەر بايلانىسقا شىعا باستادى
استانا. KAZINFORM - نەپالداعى ءىرى سۋ تاسقىنىنان كەيىن قىتايمەن شەكارادا ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. كەيىنگى مالىمەتتەر بويىنشا، كەم دەگەندە 1118 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى ا ر.
سونىمەن قاتار نەپال سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 3900 دەن استام ادام ءالى حابار-وشارسىز. ولاردىڭ اراسىندا 39 ەلدەن كەلگەن 590 ازامات بار.
قۇتقارۋشىلار 324 شەتەلدىك ازاماتتى ەۆاكۋاتسيالادى.
قىتاي تاراپىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 16 ادام قازا تاپتى، ال شامامەن 550 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن.
بۇعان دەيىن حابار-وشارسىز كەتكەندەر تىزىمىندە تىركەلگەن كەيبىر تۋريستەر بيلىك ورگاندارىنا حابارلاسا باستادى. ماسەلەن، اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترى جوعالىپ كەتكەن اۋستراليالىقتاردىڭ سانى 43 تەن 38 گە كەمىگەنىن حابارلادى.
تاعى بەس شەتەلدىك تۋريست نەپال بيلىگىمەن تەلەفون نەمەسە ەلەكتروندىق پوشتا ارقىلى بايلانىسقان.
نەپال - قىتاي شەكاراسىندا دا قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. قىتايلىق ماماندار اۋىر تەحنيكانىڭ كىرۋىنە مۇمكىندىك بەرۋ ءۇشىن گيرونگ پورتىنىڭ ماڭىنداعى زارداپ شەككەن ايماققا ۋاقىتشا جول سالدى.
شەكارا كەشەنى سۋ، بالشىق جانە تاس تاسقىنىنان قيراپ قالعان.
ەسكە سالايىق، 26-تامىزدا نەپال-قىتاي شەكاراسىنىڭ ماڭىندا بولعان سۋ تاسقىنى الاپات كوشكىنگە ۇلاسقان ەدى.
بۇعان دەيىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى نەپالداعى جىجياڭ وزەنىندە جاڭا كوشكىندەر مەن كىشىگىرىم كولدىڭ پايدا بولۋ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتكەن بولاتىن.