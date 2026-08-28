نەپالداعى سۋ تاسقىنى قۇرباندارىنىڭ سانى 359 عا جەتتى، 1400 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان
استانا. KAZINFORM - نەپالداعى جويقىن سۋ تاسقىنىنان قازا بولعاندار سانى 359 ادامعا جەتتى. ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر، جۇزدەگەن ادام، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك تۋريستەر مەن ءدىني ورىندارعا زيرات ەتۋشىلەر ءالى دە حابار-وشارسىز كەتكەن، دەپ حابارلايدى Reuters.
اپات 26-تامىزدا نەپال مەن قىتاي شەكاراسىنداعى گيمالاي ايماعىندا مۇزدىقتىڭ وپىرىلۋىنان كەيىن بولعان. سۋ، مۇز، لاي مەن تاس ارالاسقان جويقىن اعىن اڭعارلار مەن ەلدى مەكەندەردى باسىپ ءوتىپ، ۇيلەردى، جولدار مەن كوپىرلەردى جانە باسقا دا ينفراقۇرىلىم نىساندارىن قيراتىپ كەتكەن.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا، نەپالدا كەمىندە 359 ادام قازا تاپقان. تيبەتتە تاعى ءۇش ادام كوز جۇمدى. نەپال مەن قىتايدا 1,4 مىڭنان استام ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا. ولاردىڭ اراسىندا ونداعان ەلدەن كەلگەن تۋريستەر مەن قاجىلار بار.
كوپتەگەن شەتەلدىك ازاماتتار نەپال ارقىلى تيبەتتەگى يندۋيزم مەن بۋدديزم دىندەرىن ۇستانۋشىلار ءۇشىن قاسيەتتى ورىنداردىڭ ءبىرى سانالاتىن كايلاش تاۋىنا بەت العان. سۋ تاسقىنى شەكاراداعى گيرونگ وتكىزۋ پۋنكتى ورنالاسقان اۋماققا دا زيان كەلتىردى.
قۇتقارۋ قىزمەتتەرى حابار-وشارسىز كەتكەندەردى ىزدەپ جاتىر. قيراعان جولدار مەن كوپىرلەر، سونداي- اق تاۋلى جەردىڭ قولجەتىمسىز بولۋى جۇمىستاردى قيىنداتىپ وتىر. ادامداردى ەۆاكۋاتسيالاۋ جانە گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋ ءۇشىن تىكۇشاقتار تارتىلعان.
باستاپقىدا تابيعي اپاتقا جەر سىلكىنىسى سەبەپ بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتىلعان. الايدا ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتى تىركەلگەن سەيسميكالىق سيگنال جەر سىلكىنىسىنەن ەمەس، مۇزدىقتىڭ وپىرىلۋى مەن ودان كەيىنگى لاي كوشكىنىنەن تۋىنداعان دەگەن قورىتىندىعا كەلگەن.
بۇعان دەيىن Kazinform نەپالداعى جويقىن سۋ تاسقىنىنا لحەندە وزەنىنىڭ ارناسىن ۋاقىتشا بوگەپ قالعان مۇزدىق پەن تاۋ جىنىستارىنىڭ وپىرىلۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان ەدى. تابيعي بوگەت بۇزىلعاننان كەيىن قۋاتتى سۋ اعىنى وزەننىڭ تومەنگى اعىسىنا قاراي ۇمتىلعان.
سونداي-اق Kazinform سۋ تاسقىنىنان كەيىن جوعالعاندار اراسىندا قازاقستان ازاماتى بارىن حابارلاعان بولاتىن. ول تۋريستىك توپ قۇرامىندا نەپالدان قىتايعا وتكەن. قازاقستاندىق ديپلوماتتار ونىڭ قاي جەردە ەكەنىن انىقتاپ جاتىر.
27-تامىزدا Kazinform نەپال مەن قىتاي اۋماعىندا مىڭنان استام ادامنىڭ ءىز-ءتۇزسىز جوعالعانىن جازعان ەدى. سول كەزدە قىتايدىڭ شيزاڭ ايماعىندا 558 ادام، ونىڭ ىشىندە 260 شەتەلدىك ىزدەستىرىلىپ جاتقان.