نەپالداعى سۋ تاسقىنى: 1003 ادام قازا تاپتى، 600 جۇمىسشى تۋننەلدە جاتىر
استانا. KAZINFORM - نەپالدىڭ قىتايمەن شەكارالاس ايماعىندا وتكەن اپتادا بولعان جويقىن سۋ تاسقىنىنان كەمىندە 1003 ادام قازا تاپتى.
بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى نەپالدىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى باسقارماسىنا سىلتەمە جاساپ ۆۆس حابارلادى.
3900 دەن استام ادام ءالى ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا. ولاردىڭ اراسىندا تريشۋلي وزەنى بويىنداعى سۋ ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ لايعا تولعان اۋقىمدى تۋننەلدەر جەلىسىندە قالىپ قويۋى مۇمكىن 600 دەن استام جۇمىسشى بار. قازىر ينجەنەرلەر تۋننەلدەرگە اۋا جىبەرىپ جاتىر.
قۇتقارۋشىلار توبى تۋننەلدەردىڭ بىرىنە كىرىپ ۇلگەرگەنىمەن، جەر استىنان ەشكىمدى تاپپاعان.
نەپال پرەمەر-ءمينيسترى بالەندرا شاحتىڭ ايتۋىنشا، دۇيسەنبى كۇنى ەلەكتر ستانسيالارىنان 279 ادام قۇتقارىلعان.
قۇتقارۋ وپەراتسياسىن قىتاي مەن نەپال اسكەري قىزمەتشىلەرىنەن قۇرالعان حالىقارالىق توپ جۇرگىزىپ جاتىر. وعان ءۇندىستان، كورەيا جانە اۋستراليا ماماندارى دا قاتىسىپ جاتىر.
نەپال ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋدە گيدروەنەرگەتيكاعا ايتارلىقتاي تاۋەلدى. ەل كوپتەگەن جىل بويى تاۋلى وزەندەر بويىندا گيدروەنەرگەتيكالىق جوبالاردى دامىتىپ كەلەدى.
بيلىك مالىمەتىنشە، سۋ تاسقىنىنان پايدالانۋعا بەرىلگەن جانە قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتقان كەمىندە 11 گيدروەنەرگەتيكالىق جوبا زاقىمدانعان.
وتكەن دەمالىس كۇندەرى قۇتقارۋشىلار تۋننەلدەرگە اۋا ايداي باستاعان. الايدا جەر استىندا قالعان جۇمىسشىلاردىڭ تۋىستارى مۇنى ەرتەرەك جاساۋ كەرەك بولعانىن ايتىپ وتىر.
نەپال ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى قۇتقارۋ وپەراتسياسى كۇشەيتىلەتىنىن مالىمدەپ، جويقىن سۋ تاسقىنىن جاھاندىق كليماتتىڭ وزگەرۋىمەن بايلانىستىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نەپالدا ءالى دە كوشكىن قاۋپى بار ەكەنىن جازدىق.
سونداي-اق قۇتقارۋشىلار نەپالدا جوعالىپ كەتكەن وڭتۇستىك كورەيا ازاماتتارىن تىكۇشاقپەن جانە درونمەن ىزدەپ جاتىر.