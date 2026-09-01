نەپالداعى مەكتەپ ديرەكتورى جۇزدەگەن بالانى اپاتتان امان الىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - نەپالداعى «تريبحۋۆان تريشۋلي» ورتا مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى رادجەندرا داۆادي جويقىن سۋ تاسقىنى مەكتەپ عيماراتىنا جەتپەي تۇرىپ، وقۋشىلاردى قاۋىپسىز جەرگە ەۆاكۋاتسيالاپ ۇلگەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، سول ساتتە مەكتەپتە بولعان بارلىق بالا بيىك اۋماققا شىعارىلعان.
47 جاستاعى ديرەكتور بولعان جاعدايدى Republic World باسىلىمىنىڭ YouTube ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا باياندادى.
ونىڭ سوزىنشە، سارسەنبى كۇنى تاڭعى ساعات 9:20 شاماسىندا دوسى حابارلاسىپ، مۇزدىقتىڭ قۇلاۋىنان كەيىن كورشى اۋىلدى سۋ باسقانىن ايتقان. العاشىندا داۆادي مۇنى مەكتەپكە تىكەلەي قاۋىپ دەپ قابىلداماعان. سەبەبى ءۇش قاباتتى بەتون عيمارات وزەن دەڭگەيىنەن شامامەن 60 مەتر بيىكتە ورنالاسقان.
الايدا كوپ ۇزاماي قىزمەتكەرلەردىڭ ءبىرى سۋدىڭ جىلدام كوتەرىلىپ كەلە جاتقانىن حابارلاعان. وسىدان كەيىن ديرەكتور بىردەن وقۋشىلاردى ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.
«ءبارى قاس-قاعىم ساتتە باستالدى. مۇعالىمدەردىڭ ءبىرى سۋ جاقىنداپ قالعانىن ايتىپ، تەزىرەك كەتۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى»، - دەدى ول.
داۆادي مەكتەپ قوڭىراۋىن سوعىپ، مۇعالىمدەرگە بالالاردى سىنىپتاردان شىعارۋدى تاپسىرعان. سونىمەن قاتار مەكتەپ اۆتوبۋستارىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە كەرى قايتىپ، عيماراتقا جاقىنداماۋدى ەسكەرتكەن.
وقۋشىلار جاقىن ماڭداعى بيىك توبەگە كوتەرىلىپ، كەيبىرى ۇلكەن بودحي اعاشىنىڭ ماڭىن پانالاعان.
وقيعا كەزىندە مەكتەپتە نەگىزىنەن جوعارى سىنىپ وقۋشىلارى بولعان. باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارى باسقا اۋىسىمدا وقيتىندىقتان، بۇعان دەيىن ۇيلەرىنە قايتىپ كەتكەن.
«ەگەر بۇل جاعداي كۇندىزگى ۋاقىتتا، كىشكەنتاي بالالار ساباقتا وتىرعان كەزدە بولعاندا، ءبارى الدەقايدا قيىن بولار ەدى. جوعارى سىنىپ وقۋشىلارى جىلدام قوزعالىپ، بيىك جەرگە شىعىپ ۇلگەردى»، - دەدى ديرەكتور.
بالالاردى ەۆاكۋاتسيالاۋعا 20 دان استام مۇعالىم قاتىسقان. دەگەنمەن تابيعي اپات كەزىندە مەكتەپتىڭ ەكى قىزمەتكەرى حابار-وشارسىز كەتكەن.
داۆاديدىڭ ايتۋىنشا، مۇعالىم سانتوش پاۋدەل وتىرعان ءۇيدى تاسقىن شايىپ كەتكەن. عيمارات تولىق قيراعان، ال ۇستاز ءالى تابىلماعان. مەكتەپتىڭ تاعى ءبىر قىزمەتكەرىنەن دە حابار جوق.
«مەن مەكتەپتەن ەڭ سوڭعى بولىپ شىقتىم. عيماراتتىڭ ىشىندە ەشكىم قالماعانىنا سەنىمدىمىن»، - دەدى رادجەندرا داۆادي.
جەرگىلىكتى تۇرعىندار ديرەكتوردىڭ ارەكەتىن ەرلىككە بالاعان. الايدا ونىڭ ءوزى تەك ءوز مىندەتىن اتقارعانىن ايتادى.
رادجەندرا داۆادي وسى مەكتەپتە 23 جىلدان بەرى ەڭبەك ەتەدى. بىلتىر ديرەكتور قىزمەتىنە تاعايىندالعان. كەزىندە ءوزى دە وسى ءبىلىم ورداسىندا وقىعان.
قازىر سۋ تاسقىنىنان قاتتى زارداپ شەككەن مەكتەپتى قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەسى كوتەرىلىپ وتىر. ديرەكتور بيلىك پەن حالىقارالىق ۇيىمداردان كومەك سۇراعان. ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ باستى ماقسات - بالالاردىڭ وقۋىن قايتا جالعاستىرۋىنا جاعداي جاساۋ.