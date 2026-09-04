الداعى كۇندەرى كۇندىز 37 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگى اتموسفەرالىق قىسىمى جوعارى ايماقتىڭ ىقپالىندا بولادى.
وسىعان بايلانىستى اۋا رايى نەگىزىنەن قۇرعاق، بۇلتسىز جانە جاۋىن-شاشىنسىز بولادى.
ەلدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن كەي جەرلەردە نايزاعايمەن قاتار قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.
ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جازداعىداي جىلى كۇندەر كۇتىلەدى. الايدا شىعىستا جانە وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى سالقىن بولادى.
اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز:
باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىقتا +25…+33 گرادۋس؛
شىعىستا +20…+25 گرادۋس ؛
وڭتۇستىكتە +28…+37 گرادۋس ؛
وڭتۇستىك-شىعىستا +20…+30 گرادۋس ، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا +10…+20 گرادۋس.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا تۇندە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.