KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الداعى كۇندەرى كۇندىز 37 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى

    استانا. KAZINFORM - الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگى اتموسفەرالىق قىسىمى جوعارى ايماقتىڭ ىقپالىندا بولادى.

    ауа райы, жаз
    Фото: Қызылорда әкімдігі

    وسىعان بايلانىستى اۋا رايى نەگىزىنەن قۇرعاق، بۇلتسىز جانە جاۋىن-شاشىنسىز بولادى.

    ەلدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن كەي جەرلەردە نايزاعايمەن قاتار قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.

    ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جازداعىداي جىلى كۇندەر كۇتىلەدى. الايدا شىعىستا جانە وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى سالقىن بولادى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى كۇندىز:

    باتىستا، سولتۇستىكتە، ورتالىقتا +25…+33 گرادۋس؛

    شىعىستا +20…+25 گرادۋس ؛

    وڭتۇستىكتە +28…+37 گرادۋس ؛

    وڭتۇستىك-شىعىستا +20…+30 گرادۋس ، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا +10…+20 گرادۋس.

    ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا تۇندە 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    قوعام ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور