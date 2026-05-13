الداعى كۇندەرى كەي وڭىردە 35 گرادۋس ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىنداعى اۋا رايىنا ەكى باريكالىق قۇرىلىم اسەر ەتەدى.
ەلدىڭ باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەرى وڭتۇستىك تسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى. بۇل ايماقتاردا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى، سونداي-اق كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى 27+35+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.
رەسپۋبليكانىڭ قالعان بولىگىندە سۋىق انتيتسيكلون ءوز اسەرىن ساقتايدى. تۇنگى ۋاقىتتا سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە 1-6 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك كۇتىلەدى. ال كۇندىز اسپان اشىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 12+28+ گرادۋستان 20+30+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى، ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە شاڭدى داۋىل بولۋى مۇمكىن. تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا سولتۇستىك، شىعىس وڭىرلەردە جانە وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن الماتىدا جانە تاعى بەس قالادا اۋا ساپاسى تومەندەيدى.