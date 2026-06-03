الداعى كۇندەرى جاۋىن-شاشىندى بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» 3-5-ماۋسىم ارالىعىنا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
بەلسەندى سيكلون قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىنە اسەر ەتىپ جاتىر. الداعى كۇندەرى ەلىمىزدە اۋا رايىنىڭ تۇراقسىز سيپاتى ساقتالادى: جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، سونداي-اق بۇرشاق پەن داۋىل بولۋى مۇمكىن.
4-ماۋسىمدا ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىندە، 4-5-ماۋسىمدا سولتۇستىك-باتىس پەن سولتۇستىك ايماقتاردا، ال 6-ماۋسىمدا رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا نوسەر جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر. تەك قازاقستاننىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى.
كۇندىز باتىستا، سولتۇستىك-باتىستا جانە سولتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى 22+30+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. سولتۇستىك-شىعىس پەن شىعىستا ىستىق اۋا رايى ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 30+37+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى. رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا اپتاپ ىستىقتىڭ ازداپ باسەڭدەۋى كۇتىلەدى، مۇندا اۋا تەمپەراتۋراسى 25+33+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.