الداعى كۇندەرى اپتاپ ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 7-9-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
وسى كەزەڭدە رەسپۋبليكانىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا، 7-8-شىلدەدە سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. 7-شىلدەدە ورتالىقتا جانە شىعىستا، 8-شىلدەدە باتىستا جانە وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا، 9-شىلدەدە باتىستا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، ەكپىندى جەل سوعادى، بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن.
باتىس، وڭتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى: ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا جانە ورتالىعىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 39 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، جەكەلەگەن اۋدانداردا 41 گرادۋسقا دەيىن جەتەتىن وتە قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. سولتۇستىك وڭىرلەردە 35- 38 گرادۋسقا دەيىنگى قاتتى ىستىق بولجانادى. ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا تەمپەراتۋرالىق فوندا ايتارلىقتاي وزگەرىستەر كۇتىلمەيدى.