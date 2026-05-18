الداعى كۇندەرى اۋا رايى 35 گرادۋسقا دەيىن ىسيدى
استانا. KAZINFORM - كەزەڭنىڭ باسىندا انتيسيكلون جوتاسى رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جىلى ءارى اشىق اۋا رايىن ساقتايدى.
ال باتىس جانە وڭتۇستىك وبلىستار بۇرىنعىداي وڭتۇستىك سيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى. وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، ەكپىندى جەل سوعادى، كەي جەرلەردە بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.
19 جانە 21-مامىردا قىزىلوردا مەن تۇركىستان وبلىستارىندا، ال 19- 21-مامىر ارالىعىندا جامبىل وبلىسىندا قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. تەمپەراتۋرالىق فون ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى. اۋا تەمپەراتۋراسى باتىس پەن وڭتۇستىكتە +27…+35 گرادۋسقا دەيىن، شىعىستا +20…+28 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
20- 21-مامىر كۇندەرى سولتۇستىك سيكلوننىڭ اسەرىنەن ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. وسى كۇندەرى قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولجانادى.
21-مامىردا كۇندىز قوستاناي، اقمولا جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +10…+18 گرادۋسقا دەيىن، ال ەلدىڭ ورتالىعىندا +15…+23 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.