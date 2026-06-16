الداعى جىلدارى جولاۋشىلار ۆاگوندارى 90 پايىزعا دەيىن جاڭارتىلادى
استانا. KAZINFORM - جۇك ۆاگوندارىنىڭ سانى 150 مىڭعا جۋىقتادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاندا جۇك ۆاگوندارى نارىعى تولىقتاي باسەكەلەستىك ورتادا. پارك سانى شامامەن 147 مىڭ ۆاگوندى قۇرادى. ونىڭ كوپ بولىگى جەكەمەنشىك وپەراتورلاردا. تاسىمالداۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جاڭارتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ كەلەدى، - دەدى ن. ساۋرانبايەۆ.
سونىمەن قاتار جولاۋشىلار ۆاگوندارىن جاڭارتۋ جۇمىستارى ىسكە اسىپ جاتىر. سوڭعى جىلدارى 650 دەن استام ۆاگون جاڭارتىلدى.
- ال 2030 -جىلعا قاراي جاڭارتۋ دەڭگەيىن 90 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋ ەسكەرىلگەن. نەگىزگى ماقسات - جولاۋشىلاردى قاۋىپسىز ءارى جايلى تەمىرجول كولىگىمەن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ ۆوكزال ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ باعدارلاماسى اياسىندا رەسپۋبليكا بويىنشا 124 ۆوكزالدى جاڭعىرتۋ جۇمىسى باستالعان بولاتىن.