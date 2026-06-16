KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الداعى جىلدارى جولاۋشىلار ۆاگوندارى 90 پايىزعا دەيىن جاڭارتىلادى

    استانا. KAZINFORM - جۇك ۆاگوندارىنىڭ سانى 150 مىڭعا جۋىقتادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ءمالىم ەتتى.

    Астана – Омбы пойызының вагондары жаңарды
    فوتو: ق ر كولىك مينيسترلىگى

    - قازاقستاندا جۇك ۆاگوندارى نارىعى تولىقتاي باسەكەلەستىك ورتادا. پارك سانى شامامەن 147 مىڭ ۆاگوندى قۇرادى. ونىڭ كوپ بولىگى جەكەمەنشىك وپەراتورلاردا. تاسىمالداۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جاڭارتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ كەلەدى، - دەدى ن. ساۋرانبايەۆ.

    سونىمەن قاتار جولاۋشىلار ۆاگوندارىن جاڭارتۋ جۇمىستارى ىسكە اسىپ جاتىر. سوڭعى جىلدارى 650 دەن استام ۆاگون جاڭارتىلدى.

    - ال 2030 -جىلعا قاراي جاڭارتۋ دەڭگەيىن 90 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋ ەسكەرىلگەن. نەگىزگى ماقسات - جولاۋشىلاردى قاۋىپسىز ءارى جايلى تەمىرجول كولىگىمەن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى مينيستر.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ ۆوكزال ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ باعدارلاماسى اياسىندا رەسپۋبليكا بويىنشا 124 ۆوكزالدى جاڭعىرتۋ جۇمىسى باستالعان بولاتىن.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور