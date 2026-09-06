نەپالداعى جويقىن تاسقىن عارىشتان ءتۇسىرىلدى
استانا. KAZINFORM - روسكوسموسقا تيەسىلى «رەسۋرس-پ» سپۋتنيگى نەپالداعى تريسۋلي وزەنىنىڭ سۋ تاسقىنى كەزىندەگى وزگەرىسىن ءتۇسىرىپ الدى.
سپۋتنيك وزەن اۋماعىن شامامەن 500 شاقىرىم بيىكتىكتەن سۋ تاسقىنىنا دەيىن ءبىر ايدان استام ۋاقىت بۇرىن جانە اپاتتان ەكى كۇن وتكەندە سۋرەتكە تۇسىرگەن.
ايتا كەتەيىك، نەپالدا ءالى دە كوشكىن قاۋپى بار.
نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان جوعالىپ كەتكەن تۋريستەر بايلانىسقا شىعا باستادى.
ب ۇ ۇ نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ ءۇشىن 49,6 ميلليون دوللار سۇرادى.
نەپالدا جويقىن سۋ تاسقىنى بولعاننان كەيىن 10 كۇن وتكەن سوڭ قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىنان ەكى ادامدى ءتىرى تاپتى.