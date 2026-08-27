نەپال مەن قىتاي شەكاراسىنداعى سۋ تاسقىنى: قازاقستاندىق قىز ىزدەستىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - نەپال مەن قىتاي شەكاراسىنداعى تابيعي اپاتتان كەيىن قازاقستاندىق تۋريستىڭ تاعدىرى بەلگىسىز. ديپلوماتتار جەرگىلىكتى ورگاندارمەن بىرگە ونى ىزدەپ جاتىر.
نەپالدىڭ راسۋۆا اۋدانىندا بولعان جويقىن سۋ تاسقىنىنان كەيىن قازاقستاندىق ازاماتشا حابار-وشارسىز كەتكەندەر قاتارىندا. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، قازاقستان ازاماتى تۋريستىك توپ قۇرامىندا نەپالدان قىتايعا شەكارا ارقىلى وتكەن. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ قايدا ەكەنى بەلگىسىز.
ازاماتشامىزدىڭ قايدا ەكەنى ازىرگە بەلگىسىز. حابار-وشارسىز كەتكەندەردى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە، - دەپ حابارلادى س ءى م.
قازاقستاندىق ديپلوماتتار نەپالداعى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بايلانىستا بولىپ، ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا قاتىستى اقپاراتتى ناقتىلاۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
وقيعا نەپالدىڭ قىتايمەن شەكارالاس بيىك تاۋلى راسۋۆا اۋدانىندا بولعان. جويقىن سۋ تاسقىنى سالدارىنان 160 تان استام ادام قازا تاپقانى حابارلاندى. جۇزدەگەن ادام ءالى دە حابار-وشارسىز كەتكەن. ولاردىڭ اراسىندا شەتەلدىك تۋريستەر دە بار.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستاندىق ازاماتشانىڭ قازىرگى ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋ جانە ونى ىزدەستىرۋ بويىنشا جەرگىلىكتى ورگاندارمەن جۇمىستى جالعاستىرۋدا.
ەسكە سالساق، نەپال مەن قىتايدىڭ تيبەت اۆتونوميالىق ءوڭىرى شەكاراسىندا كەنەتتەن بولعان جويقىن تاسقىن سالدارىنان كەمىندە توعىز ادام قازا تاۋىپ، جۇزدەگەن تۋريست ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى. الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن جەرگىلىكتى ب ا ق- تا تاراعان بەينەجازبالاردا ادامداردىڭ قاتتى اعىسقا ىلەسىپ كەتكەنى كورىنەدى.
كەيىن سۋ تاسقىنىنان سوڭ 400 تۋريستىڭ ءىز-ءتۇزسىز جوعالعانىن جازدىق.
بۇعان دەيىن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل جاعداي مينيسترلىكتىڭ باقىلاۋىندا ەكەنىن ايتىپ، نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەر اراسىندا قازاقستان ازاماتتارى جوق ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.