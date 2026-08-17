الداعى ءتورت جىلدا قاي سالالاردا جالاقى وسەدى؟
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى جالاقىنى ارتتىرۋعا باعىتتالعان شارالار ءبىرقاتار سالانى قامتيتىنىن حابارلادى.
2026-2029 -جىلدارى قاي سالالاردا جالاقى وسەدى؟ ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى BAQ.KZ رەداكسياسىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ۇكىمەت ازىرلەگەن «حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋدىڭ 2026-2029 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىندا جالاقى دەڭگەيىندەگى ايىرماشىلىقتى ازايتۋ، سونداي-اق جەكەلەگەن سەكتورلاردا ەڭ تومەنگى جانە ورتاشا ەڭبەكاقىنى ارتتىرۋ شارالارى قاراستىرىلعان.
اتاپ ايتقاندا، كوممۋنالدىق سالاداعى ەلەكتر جانە جىلۋ ەنەرگەتيكاسى، سۋمەن جابدىقتاۋ، سۋ بۇرۋ جانە گازبەن جابدىقتاۋ ۇيىمدارىنىڭ وندىرىستىك پەرسونالىنىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار وسى سەكتورلارداعى ەڭبەكاقى دەڭگەيىنىڭ سالاارالىق ايىرماشىلىعىن قىسقارتۋ كوزدەلگەن.
اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى جۇمىسشىلاردىڭ تابىسىن ارتتىرۋ دا جوسپارعا ەنگىزىلگەن. بۇل ءوندىرىستى جاڭعىرتۋ، جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە كووپەراتسيانى دامىتۋ ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلماق، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
بۇدان بولەك، ءوڭىر اكىمدەرىنىڭ توراعالىعىمەن جانە ءىرى ونەركاسىپ كاسىپورىندارى باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن الەۋمەتتىك ارىپتەستىك شارالارى قاراستىرىلعان. ونىڭ اياسىندا وندىرىستىك پەرسونالدىڭ جالاقىسىن كاسىپورىنداردىڭ ۇجىمدىق شارتتارىندا بەكىتە وتىرىپ، ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن 2-3 پايىزعا جوعارى مولشەردە ارتتىرۋ كوزدەلەدى.