الداعى ءۇش كۇندىك اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 13-15-ماۋسىمعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىندا اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
- 13 جانە 15-ماۋسىمدا قوستاناي وبلىسىندا، 15-ماۋسىمدا ماڭعىستاۋ، سولتۇستىك قازاقستان جانە اقمولا وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇكىل كەزەڭ بويى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك-باتىسىندا، ال 15-ماۋسىمدا وڭتۇستىك-باتىسىندا بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعۋى مۇمكىن. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى.
كۇندىز بۇكىل كەزەڭ بويى شىعىس قازاقستان جانە اباي وبلىستارىندا، 14-15-ماۋسىمدا قاراعاندى، جامبىل، الماتى وبلىستارىندا جانە جەتىسۋ وبلىسىندا، 15-ماۋسىمدا اتىراۋ وبلىسىندا قاتتى ىستىق ساقتالادى.
اۋا تەمپەراتۋراسى 35+38+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ ەكى قالاسىندا اۋا ساپاسى تومەندەيدى.