KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الداعى ءۇش كۇندىك اۋا رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 13-15-ماۋسىمعا ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Аптап ыстық, нөсер жаңбыр: 2 шілдеге арналған ауа райы болжамы
    Фото: Pixabay

    الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىندا اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.

    - 13 جانە 15-ماۋسىمدا قوستاناي وبلىسىندا، 15-ماۋسىمدا ماڭعىستاۋ، سولتۇستىك قازاقستان جانە اقمولا وبلىستارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇكىل كەزەڭ بويى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك-باتىسىندا، ال 15-ماۋسىمدا وڭتۇستىك-باتىسىندا بۇرشاق جاۋىپ، داۋىلدى جەل سوعۋى مۇمكىن. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى.

    كۇندىز بۇكىل كەزەڭ بويى شىعىس قازاقستان جانە اباي وبلىستارىندا، 14-15-ماۋسىمدا قاراعاندى، جامبىل، الماتى وبلىستارىندا جانە جەتىسۋ وبلىسىندا، 15-ماۋسىمدا اتىراۋ وبلىسىندا قاتتى ىستىق ساقتالادى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى 35+38+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ ەكى قالاسىندا اۋا ساپاسى تومەندەيدى.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور