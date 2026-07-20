الداعى ءۇش كۇندە ەلدىڭ كوپ بولىگىندە اۋارايى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 21-23-شىلدەگە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى.
اتموسفەرالىق فرونتتىڭ وتۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى. كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىل سوعۋى مۇمكىن.
جاۋىن-شاشىننىڭ اسەرىنەن اپتاپ ىستىق بىرتىندەپ باسەڭدەيدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى:
ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگى مەن سولتۇستىك- باتىسىندا 20+…30+ گرادۋس؛
ورتالىعى مەن شىعىسىندا 22+…35+ گرادۋس؛
وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا 27+…35+ گرادۋس بولادى.
تەك ەلىمىزدىڭ باتىسىندا يراننان كەلەتىن ىستىق اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن جوعارى تەمپەراتۋرا ساقتالىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 30+…42+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.