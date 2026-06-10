الداعى ءۇش كۇنگە اۋا رايى بولجامى: وڭتۇستىك وڭىرلەردە +40 گرادۋسقا دەيىن كۇن ىسيدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 11-13 ماۋسىم ارالىعىندا ەلىمىزدە كۇن رايى قانداي بولاتىنى جونىندە مالىمەت جاريالادى.
قازاقستاننىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا اۋا رايى بۇزىلسا، ال وڭتۇستىكتە، كەرىسىنشە، شىلىڭگىر ىستىق بولادى.
- باتىس سيكلونى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندەگى اۋا رايىنا ءالى دە اسەرىن ساقتاپ، تۇراقسىز اۋا رايىن قالىپتاستىرادى. سيكلوننىڭ ورتالىعى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا بولادى. وسىعان بايلانىستى مۇندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل كۇشەيىپ، داۋىلعا اينالۋى جانە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن،-دەلىنگەن حابارلامادا.
مەكەمە مالىمەتىنشە، 11-13-ماۋسىم كۇندەرى قوستاناي جانە اقتوبە وبلىستارىندا، ال 11-ماۋسىمدا الماتى وبلىسى مەن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا شەلەكتەپ جاڭبىر جاۋادى.
كۇندىز ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى +35° c- تان +40° c قا دەيىن، وڭتۇستىك-شىعىسىندا +30° c تان +37° c قا دەيىن كوتەرىلىپ، اپتاپ ىستىق بولادى.
ال باسقا ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى ءبىر قالىپتى ساقتالىپ، ايتارلىقتاي وزگەرىس بولجانىپ وتىرعان جوق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وسكەمەن مەن سەمەي قالالارىندا اۋا ساپاسى ناشارلايتىنىن جازعانبىز.