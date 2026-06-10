KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الداعى ءۇش كۇنگە اۋا رايى بولجامى: وڭتۇستىك وڭىرلەردە +40 گرادۋسقا دەيىن كۇن ىسيدى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 11-13 ماۋسىم ارالىعىندا ەلىمىزدە كۇن رايى قانداي بولاتىنى جونىندە مالىمەت جاريالادى.

    аптап ыстық, жауын-шашын
    Фото: ТЖМ

    قازاقستاننىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا اۋا رايى بۇزىلسا، ال وڭتۇستىكتە، كەرىسىنشە، شىلىڭگىر ىستىق بولادى.

    - باتىس سيكلونى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندەگى اۋا رايىنا ءالى دە اسەرىن ساقتاپ، تۇراقسىز اۋا رايىن قالىپتاستىرادى. سيكلوننىڭ ورتالىعى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا بولادى. وسىعان بايلانىستى مۇندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل كۇشەيىپ، داۋىلعا اينالۋى جانە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    مەكەمە مالىمەتىنشە، 11-13-ماۋسىم كۇندەرى قوستاناي جانە اقتوبە وبلىستارىندا، ال 11-ماۋسىمدا الماتى وبلىسى مەن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا شەلەكتەپ جاڭبىر جاۋادى.

    كۇندىز ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى +35° c- تان +40° c قا دەيىن، وڭتۇستىك-شىعىسىندا +30° c تان +37° c قا دەيىن كوتەرىلىپ، اپتاپ ىستىق بولادى.

    ال باسقا ايماقتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى ءبىر قالىپتى ساقتالىپ، ايتارلىقتاي وزگەرىس بولجانىپ وتىرعان جوق.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وسكەمەن مەن سەمەي قالالارىندا اۋا ساپاسى ناشارلايتىنىن جازعانبىز.

    قوعام اۋارايى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور