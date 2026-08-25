الداعى 3 جىلدا اۋىل شارۋاشىلىعى ەكونوميكا ءوسىمىنىڭ درايۆەرىنە اينالادى
استانا. KAZINFORM - الداعى 3 جىلدا اۋىل شارۋاشىلىعى ەكونوميكا ءوسىمىنىڭ درايۆەرىنە اينالادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءمالىم ەتتى.
- سىزدەردىڭ قاراۋلارىڭىزعا 2027 -2029 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىنىڭ جوباسى ەنگىزىلەدى. بولجام الەمدىك ەكونوميكا جانە سىرتقى نارىقتارداعى كونيۋنكتۋرا بويىنشا بولجامداردى ەسكەرە وتىرىپ قالىپتاستىرىلدى. سىرتقى سىن-قاتەرلەردىڭ ساقتالۋىنا قاراماستان، قازاقستان ەكونوميكاسى ءوسۋىن جالعاستىرىپ كەلەدى. بازالىق نۇسقاعا سايكەس 2027-2029 -جىلدارى جالپى ىشكى ءونىمنىڭ ناقتى ورتاشا جىلدىق ءوسۋى 5 پايىزدان جوعارى دەڭگەيدە بولجانادى. نومينالدى جالپى ىشكى ءونىم 2027-جىلى 199,3 تريلليون تەڭگەدەن 2029-جىلى 245 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسەدى،-دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ۆيتسە-پرەمەر مالىمەتىنشە، ەكونوميكانىڭ ءوسۋى مۇنايدان تىس سەكتورلارداعى ءوندىرىستىڭ ۇلعايۋىمەن قامتاماسىز ەتىلەدى. وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ءوسۋ قارقىنى تاۋ-كەن ونەركاسىبىنىڭ ءوسۋ قارقىنىنان جوعارى بولادى. وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ وسۋىنە مەتاللۋرگيا، ماشينا جاساۋ، قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ، حيميا ونەركاسىبى، تاماق ونىمدەرىن ءوندىرۋ نەگىزگى ۇلەس قوسادى.
- ەكونوميكانىڭ ءوسۋ درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى اۋىل شارۋاشىلىعى بولادى. ونىڭ جىل سايىنعى ورتاشا ءوسۋى كەمىندە 5 پايىزدى قۇرايدى. قۇرىلىستا ءوسۋ قارقىنىنىڭ 2027 -جىلى 16 پايىزدان 2029-جىلى 17,3 پايىزعا دەيىن ارتۋى بولجانادى،-دەدى ول.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇعان كولىكتىك-لوگيستيكالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە سۋ ينفراقۇرىلىمىن ودان ءارى دامىتۋ جونىندەگى جوبالاردى جوسپارلى ىسكە اسىرۋ، سونداي-اق تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق جانە الەۋمەتتىك-ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ ىقپال ەتەدى.
- قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا دا تۇراقتى سەرپىن ساقتالادى. ساۋدا ورتا ەسەپپەن جىلىنا 5,7 پايىزعا، كولىك جانە قويمالاۋ 10,4 پايىزعا، اقپارات جانە بايلانىس 9,2 پايىزعا وسەدى. وڭ ساۋدا بالانسى ساقتالادى،-دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارى مەن «2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدەت تۋرالى» زاڭ جوباسى، سونىمەن قاتار الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق بارىسى تالقىعا سالىنادى.