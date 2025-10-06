الاڭعا شىعۋعا دايىن تۇرعان 22 جاستاعى فۋتبولشى كوز جۇمدى
استانا. قازاقپارات - انگليا فۋتبول قاۋىمداستىعى 22 جاستاعى فۋتبولشى رامان سيدحۋدىڭ مەزگىلسىز قازاسى تۋرالى قارالى حابار تاراتتى. كلۋبتىڭ رەسمي مالىمەتىنشە، تالانتتى جاس فۋتبولشىنىڭ جۇرەگى توقتاپ قالعان.
قايعىلى جاعداي رامان سيدحۋ ينكليۋزيۆتى «Hashtag United» كومانداسىنىڭ ساپىندا الاڭعا شىعۋعا دايىندالىپ جاتقان ساتتە بولعان. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ول كەنەتتەن ءوزىن جايسىز سەزىنىپ، بىرنەشە سەكۋند ىشىندە ەسىنەن تانىپ قالعان. دارىگەرلەر مەن قۇتقارۋشىلار سپورتشىنى امان الىپ قالۋ ءۇشىن ەكى ساعاتتان استام ۋاقىت بويى كۇرەسكەنىمەن، وكىنىشكە قاراي، ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىن بولماعان.
«بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىلدى، ءبىراق راماندى قۇتقارىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. ءبىز مارقۇمنىڭ وتباسىنا، كوماندالاستارىنا جانە ونى تانىعان بارشا جانعا شىن جۇرەكتەن كوڭىل ايتامىز»، - دەلىنگەن كلۋبتىڭ رەسمي حابارلاماسىندا.
«Hashtag United» - اعىلشىن فۋتبولىنداعى ەرەكشە جوبا. كلۋب 2016-جىلى تانىمال بلوگەر جانە YouTube كونتەنت-مەيكەر سپەنسەر وۋەننىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان. العاشىندا الەۋمەتتىك جەلىدە فۋتبولدى جاڭا فورماتتا ناسيحاتتاعان كوماندا ۋاقىت وتە كەلە انگليانىڭ رەسمي فۋتبول جۇيەسىنە ەندى.
قازىرگى تاڭدا كلۋب ينكليۋزيۆتىلىك پەن الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىككە ەرەكشە نازار اۋدارادى. كوماندا قۇرامىندا ءتۇرلى ەرەكشەلىگى بار ويىنشىلار ونەر كورسەتىپ، فۋتبول ارقىلى قوعامداعى تەڭ مۇمكىندىكتەر يدەياسىن ناسيحاتتاپ كەلەدى.
كلۋبتىڭ نەگىزىن قالاۋشى سپەنسەر وۋەن جاس فۋتبولشىمەن قوشتاسۋ ءراسىمىن ءوزى وتكىزدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە مىڭداعان جانكۇيەر راماننىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتىپ، ونىڭ ەڭبەكقورلىعى مەن ادامگەرشىلىگىن ەسكە الدى. «Hashtag United» كەلەسى ويىندى رامان سيدحۋدىڭ رۋحىنا ارنايتىنىن حابارلادى.