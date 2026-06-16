اۋلادان قاتتى گۇرىلدەپ وتەتىن كولىك يەلەرىنە جازا قانداي؟
استانا. KAZINFORM – الماتىدا تۇنگى ۋاقىتتا قاتتى شۋ شىعاراتىن سكولىكتەرگە قاتىستى باقىلاۋ كۇشەيتىلدى. بۇل تۋرالى الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ باستىعى تيمۋر نوعايبايەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاز مەزگىلىندە قاتتى دىبىس شىعاراتىن كولىكتەرگە قاتىستى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جيىلەگەن.
وكىنىشكە قاراي، جاز مەزگىلىندە مۇنداي فاكتىلەر كوبەيدى. ەگەر پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وسىنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتى انىقتاسا، جۇرگىزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. اتاپ ايتقاندا، تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 437-بابى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان، - دەدى تيمۋر نوعايبايەۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
سونداي-اق پوليتسيا كولىكتىڭ تەحنيكالىق تۇرعىدا زاڭسىز قايتا جابدىقتالعانىن انىقتاعان جاعدايدا، يەسىنە قوسىمشا اكىمشىلىك شارا قولدانىلادى.
باسقارما باسشىسى مۇنداي كولىكتەردى انىقتاۋ ماقساتىندا كۇن سايىن رەيدتىك ءىس-شارالار جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
رەيدتەر كۇن سايىن وتكىزىلەدى. اسىرەسە دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى باقىلاۋدى كۇشەيتەمىز. جۇما جانە سەنبى كۇندەرى وسى باعىتتاعى جۇمىستار بەلسەندى تۇردە جۇرگىزىلەدى، - دەدى ول.
پوليتسيا تۇرعىنداردى تۇنگى تىنىشتىقتى ساقتاۋعا شاقىرىپ، زاڭسىز وزگەرتىلگەن كولىكتەرگە قاتىستى باقىلاۋ جالعاساتىنىن جەتكىزدى.