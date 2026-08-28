نەپالدا تاعى ءبىر قازاقستان ازاماتى ىزدەستىرىلىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات – نەپالدا تاعى ءبىر قازاقستان ازاماتى ىزدەستىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، تابيعي اپات بولعان نەپال مەن قىتاي شەكاراسى ايماعىندا بولۋى مۇمكىن قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى ىزدەستىرىلىپ جاتىر.
«بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ولاردىڭ ءبىرى تۋريستىك توپ قۇرامىندا ەكى ەل اراسىنداعى شەكارادان وتكەن. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن اراداعى جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر، وتانداستارىمىزدىڭ تۋىستارىمەن تۇراقتى بايلانىس ورناتىلعان»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان كەيىن قازاقستاندىق ازامات جوعالىپ كەتكەنى حابارلاندى.
سۋ تاسقىنى 26-تامىزدا تاڭەرتەڭ ەلدىڭ سولتۇستىگىندە بولعان. سۋ ارناسىنان اسىپ، بىرنەشە ەلدى مەكەنگە جايىلعان. تابيعي اپات ماتەريالدىق شىعىن دا اكەلگەن: تۇرعىن ۇيلەر، جولدار جانە ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم نىساندارى قيراعان.
كەيىنگى مالىمەت بويىنشا نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان قازا تاپقاندار سانى 460 ادامنان اسقان. 800 ادام حابار-وشارسىز كەتكەندەر تىزىمىندە.