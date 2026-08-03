الۋا نۇرمان شاحماتشىلاردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى
استانا. قازاقپارات - الۋا نۇرمان 20 جاسقا دەيىنگى شاحماتشىلاردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى Informsports.kz.
حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسى (FIDE) 20 جاسقا دەيىنگى قىزدار اراسىنداعى الەمنىڭ ۇزدىك 100 شاحماتشىسىنىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىن جاريالادى.
19 جاستاعى قازاقستاندىق الۋا نۇرمان رەيتينگىنە 7 ۇپاي قوسىپ، جالپى كورسەتكىشىن 2442 ۇپايعا جەتكىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ول الەمدىك رەيتينگتە 4-ورىننان ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى.
رەيتينگ كوشىن 2465 ۇپايمەن ۋكراينالىق اناستاسيا گناتىشين باستاپ تۇر. ەكىنشى ورىندا 2443 ۇپايمەن اننا شۋحمان (fide/رەسەي) ورنالاسقان. الۋا نۇرمان ودان نەبارى ءبىر ۇپايعا عانا قالىپ كەلەدى.
قازاقستاندىق شاحماتشى 2025-جىلعى بليتستەن ازيا چەمپيونى اتانعان. سونداي-اق ماۋسىم ايىندا گونكونگتا وتكەن كوماندالىق الەم چەمپيوناتىندا جەكە تاقتاداعى باسەكەدە بليتستەن التىن، ال راپيدتەن كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى.
جاڭارتىلعان رەيتينگكە قازاقستاننىڭ باسقا دا شاحماتشىلارى ەندى. امينا قايىربەكوۆا 2353 ۇپايمەن 13-ورىندا تۇر. ەلناز قالياحمەت 2304 ۇپايمەن 22-ورىنعا جايعاسسا، زارينا نۇرعاليەۆا 2302 ۇپايمەن كەلەسى، 23-ورىندا ورنالاسقان. ال ماريا حولياۆكو 2217 ۇپايمەن 60-ورىندى يەلەندى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى تۇڭعىش FIDE الەم چەمپيوناتى وتەدى.