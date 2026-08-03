KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الۋا نۇرمان شاحماتشىلاردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى

    استانا. قازاقپارات - الۋا نۇرمان 20 جاسقا دەيىنگى شاحماتشىلاردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى، دەپ حابارلايدى Informsports.kz.

    Алуа Нурман
    Фото: Алуа Нурманнинг шахсий архивидан

    حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسى (FIDE) 20 جاسقا دەيىنگى قىزدار اراسىنداعى الەمنىڭ ۇزدىك 100 شاحماتشىسىنىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىن جاريالادى.

    19 جاستاعى قازاقستاندىق الۋا نۇرمان رەيتينگىنە 7 ۇپاي قوسىپ، جالپى كورسەتكىشىن 2442 ۇپايعا جەتكىزدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ول الەمدىك رەيتينگتە 4-ورىننان ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى.

    رەيتينگ كوشىن 2465 ۇپايمەن ۋكراينالىق اناستاسيا گناتىشين باستاپ تۇر. ەكىنشى ورىندا 2443 ۇپايمەن اننا شۋحمان (fide/رەسەي) ورنالاسقان. الۋا نۇرمان ودان نەبارى ءبىر ۇپايعا عانا قالىپ كەلەدى.

    قازاقستاندىق شاحماتشى 2025-جىلعى بليتستەن ازيا چەمپيونى اتانعان. سونداي-اق ماۋسىم ايىندا گونكونگتا وتكەن كوماندالىق الەم چەمپيوناتىندا جەكە تاقتاداعى باسەكەدە بليتستەن التىن، ال راپيدتەن كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى.

    جاڭارتىلعان رەيتينگكە قازاقستاننىڭ باسقا دا شاحماتشىلارى ەندى. امينا قايىربەكوۆا 2353 ۇپايمەن 13-ورىندا تۇر. ەلناز قالياحمەت 2304 ۇپايمەن 22-ورىنعا جايعاسسا، زارينا نۇرعاليەۆا 2302 ۇپايمەن كەلەسى، 23-ورىندا ورنالاسقان. ال ماريا حولياۆكو 2217 ۇپايمەن 60-ورىندى يەلەندى.

    ايتا كەتەيىك، الماتىدا ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى تۇڭعىش FIDE الەم چەمپيوناتى وتەدى.

    سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور