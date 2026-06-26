دالا قىرانى بالاپانىن قورەكتەندىرىپ جاتقان ءسات ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - «التىن-ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى Instagram پاراقشاسىنا ەرەكشە ۆيدەو جاريالادى. وندا دالا قىرانى Aquila nipalensis بالاپانىن قورەكتەندىرىپ جاتقان ءساتى ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالعان.
دالا قىرانىنىڭ كورۋ قابىلەتى - ونىڭ اشىق لاندشافتتاردا تىرشىلىك ەتۋگە بەيىمدەلگەن ەڭ ماڭىزدى بيولوگيالىق قۇرالى. ول ادام كوزىنەن 4-8 ەسە وتكىر كەلەدى، بۇل قۇسقا بىرنەشە شاقىرىم قاشىقتىقتان ۇساق جەمتىكتى بايقاۋعا قابىلەتتى.
دالا قىرانى Aquila nipalensis - قىراندار تۇقىمداسىنا جاتاتىن ءىرى جىرتقىش قۇس، ول نەگىزىنەن ەۋرازيانىڭ دالا جانە شولەيت ايماقتارىندا، سونىڭ ىشىندە قازاقستان اۋماعىندا كەڭ تارالعان. ونىڭ قانات قۇلاشى شامامەن 1,8- 2,2 مەترگە دەيىن جەتىپ، سالماعى 2,5- 5 كيلوگرام ارالىعىندا بولادى. ءتۇسى كوبىنە قوڭىر رەڭكتى بولىپ كەلەدى، جاس قۇستاردىڭ ءتۇسى اشىعىراق، ال ەرەسەكتەرى قويۋلاۋ رەڭككە يە.
بۇل قۇس اشىق دالا مەن شولەيت جەرلەردى مەكەندەپ، ۇياسىن كوبىنە جەرگە جاقىن جەرلەرگە، جارتاسقا نەمەسە سيرەك اعاشتارعا سالادى. ونىڭ نەگىزگى قورەگى كەمىرگىشتەر، اسىرەسە سۋىر مەن سارشۇناق سياقتى جانۋارلار، سونداي-اق ۇساق سۇتقورەكتىلەر مەن كەيدە قۇستار بولىپ تابىلادى، ال ازىق تاپشى بولعان جاعدايدا ولەكسەمەن دە قورەكتەنە الادى.
دالا قىرانىنىڭ ەڭ باستى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - وتە جوعارى كورۋ قابىلەتى، ول ارقىلى بىرنەشە شاقىرىم قاشىقتىقتان قوزعالىستى بايقاپ، جەمتىگىن ءدال انىقتاي الادى. بۇل ءتۇردىڭ كوپ پوپۋلياتسيالارى جىل قۇسى بولعاندىقتان، كۇزدە جىلى جاققا ۇشىپ كەتىپ، كوكتەمدە قايتا ورالادى. كەيبىر وڭىرلەردە سانى ازايعاندىقتان، ول قورعاۋعا الىنعان قۇستار قاتارىنا جاتادى.
بۇعان دەيىن «التىن ەمەلدە» قىزىل كىتاپقا ەنگەن دالا قىرانىنىڭ ەكى ۇياسى انىقتالعانىن جازعان ەدىك.