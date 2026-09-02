الدا كۇن جىلىنادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 3، 4، 5-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قاي وڭىرلەردە سالقىن بولادى؟
الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق قىسىم جوعارىلاپ، بۇلتتى بولادى. ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى جوعارىلايدى. الايدا سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەردە تۇندە سالقىن بولادى.
سولتۇستىك-شىعىستا، وڭتۇستىكتە، وڭتۇستىك-شىعىستا اتموسفەرالىق فرونتتار اسەرىنەن كەيبىر جەرلەردە نايزاعاي ويناپ، از ۋاقىت جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى:
باتىستا، سولتۇستىك-باتىستا جانە وڭتۇستىكتە 28+33+ گرادۋس؛
سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە ورتالىقتا 23+30+ گرادۋس؛
وڭتۇستىك-شىعىستا 20+27+ گرادۋس، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا 10+15+ گرادۋس بولادى.