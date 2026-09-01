نەپالدا جوعالىپ كەتكەن وڭتۇستىك كورەيا ازاماتتارىن تىكۇشاقپەن جانە درونمەن ىزدەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - نەپالداعى سۋ تاسقىنىنان كەيىن جوعالىپ كەتكەن توعىز وڭتۇستىك كورەيا ازاماتىن ىزدەۋ-قۇتقارۋ وپەراتسياسى ازىرگە ەشقانداي ناتيجە بەرمەدى، دەپ حابارلايدى Yonhup اگەنتتىگى.
ماماندار تىكۇشاقتار مەن درونداردى پايدالانىپ، اۋماقتى زەرتتەپ، سونداي-اق جەردە ىزدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋ توبى راسۋۆا اۋدانىندا جەردەگى وپەراتسيانى باستادى. وعان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ، پوليتسيانىڭ جانە ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ وكىلدەرى جىبەرىلدى.
جوعالعان ادامدار ايماقتا سۋ تاسقىنى مەن كوشكىن بولعان كەزدە سۋ ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىس الاڭىندا بولعان. ولاردىڭ اراسىندا Doosan Energy كومپانياسىنىڭ التى قىزمەتكەرى جانە Korea South-East Power كومپانياسىنىڭ ءۇش قىزمەتكەرى بار.
وڭتۇستىك كورەيا تىكۇشاعىنىڭ ءبىرى نەپال بيلىگىنەن ۇشۋعا رۇقسات الىپ، ادامدار جوعالىپ كەتتى دەپ ەسەپتەلەتىن اۋماقتى زەرتتەدى.
جەردەگى ىزدەۋ جۇمىستارىنىڭ جۇرگىزىلۋىنە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى مەن شەتەلدىك تىكۇشاقتاردىڭ ۇشۋىنا شەكتەۋ قويىلۋى سەبەپ بولعان. وڭتۇستىك كورەيا رۇقسات العاننان كەيىن درونداردى پايدالانۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وڭتۇستىك كورەيا شەنەۋنىكتەرى نەپال بيلىگىمەن بايلانىستا جانە جەرگىلىكتى اسكەريلەر جانە پوليتسيانىڭ كومەگىنە ءۇمىت ارتىپ وتىر. ساراپشىلار جوعالعانداردىڭ ىقتيمال قوزعالىسىن انىقتاۋ ءۇشىن امان قالعاندارمەن سۇحبات جۇرگىزىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن نەپالدىق قۇتقارۋشىلار تاعى 10 وڭتۇستىك كورەيالىق ازاماتقا اپات ايماعىنان قاشۋعا كومەكتەسكەن بولاتىن.