نەپالدا جاڭا كوشكىن قاۋپى ساقتالىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى نەپالداعى جىجياڭ وزەنىندە جاڭا كوشكىندەر مەن كىشىگىرىم كولدىڭ پايدا بولۋ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى جەرگىلىكتى ب ا ق- قا سىلتەمە جاساي وتىرىپ.
ۆەدومستۆو ساراپشىلارى وسىنداي قورىتىندىعا 31-تامىزدا تۇسىرىلگەن اپات ايماعىنىڭ سپۋتنيكتىك سۋرەتتەرىن تالداعاننان كەيىن كەلدى. وپىرىلعان شۇڭقىرداعى سۋ بەتىنىڭ اۋماعى 83 مىڭ شارشى مەترگە دەيىن قىسقاردى. بۇل الدىڭعى كۇنگى كورسەتكىشتەن 14 مىڭ شارشى مەترگە از.
2,5 شاقىرىم راديۋستا، اعىس بويىمەن تومەن قاراي ءۇش شاعىن سۋ ايدىنى انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ولار وزەن ارناسىمەن جالعاسىپ جاتىر، سوندىقتان وزەن اعىنى بوگەلمەگەن. الايدا وپىرىلعان شۇڭقىرعا جاقىن ورنالاسقان مۇزدىقتاردا قار كوشكىنى قاۋپى ءالى دە ساقتالادى.
31-تامىزدا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنان تۇسىرىلگەن كادرلاردا بۇرىنعى پۋرەپۋتسيان-تسانگپو كولىنەن 3 ك م تومەن ورنالاسقان وزەننىڭ ەكى جاعالاۋىنداعى كوشكىن ماسسالارى بايقالادى. وزەن ارناسى قازىرگى ۋاقىتتا تازا، ءبىراق ودان قايتالاما كوشكىندەر اعىندى قايتادان جاۋىپ، جاڭا قاۋىپتى سۋ ايدىنىن قالىپتاستىرۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن نەپال مەن قىتاي شەكاراسىنداعى تاسقىننان كەيىن 900 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 5 مىڭعا جۋىق ادام حابار-وشارسىز ەكەنىن حابارلادىق.