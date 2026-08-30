KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    نەپالدا ءۇيىندى استىنان ەكى ەگىز ءسابي تىرىدەي تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - نەپالداعى جويقىن سۋ تاسقىنىنان كەيىن قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىنان ەكى ەگىز ءسابيدى امان الىپ شىقتى.

    Непал
    فوتو: ۆيدەودان كادر

    سۋىقتان دىردەكتەگەن نارەستەلەردى اسكەريلەر قولدارىنا الىپ، جۇباتقان ءسات بەينەجازباعا ءتۇسىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تارادى. كادرلار كوپشىلىكتىڭ جۇرەگىن ەلجىرەتتى.

    ازىرگە ەگىزدەردىڭ اتا-اناسى تۋرالى اقپارات جوق.

    سوڭعى مالىمەت بويىنشا، نەپالدا تابيعي اپات سالدارىنان كەمىندە 538 ادام قازا تاۋىپ، 977 ادام حابار-وشارسىز كەتكەن. تيبەتتىڭ گيرونگ اۋدانىندا تاعى 558 ادام ىزدەستىرىلىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، نەپال مەن قىتاي شەكاراسىنداعى اپاتتان كەيىن قازاقستان ازاماتتارى دا ىزدەستىرىلىپ جاتىر دەگەن اقپارات تاراعان. س ءى م مالىمەتى بويىنشا، ديپلوماتتار جوعالعان قازاقستاندىقتاردى ىزدەۋ جۇمىستارىنا قاتىسىپ جاتىر.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور