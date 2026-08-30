نەپالدا ءۇيىندى استىنان ەكى ەگىز ءسابي تىرىدەي تابىلدى
استانا. KAZINFORM - نەپالداعى جويقىن سۋ تاسقىنىنان كەيىن قۇتقارۋشىلار ءۇيىندى استىنان ەكى ەگىز ءسابيدى امان الىپ شىقتى.
سۋىقتان دىردەكتەگەن نارەستەلەردى اسكەريلەر قولدارىنا الىپ، جۇباتقان ءسات بەينەجازباعا ءتۇسىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تارادى. كادرلار كوپشىلىكتىڭ جۇرەگىن ەلجىرەتتى.
ازىرگە ەگىزدەردىڭ اتا-اناسى تۋرالى اقپارات جوق.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا، نەپالدا تابيعي اپات سالدارىنان كەمىندە 538 ادام قازا تاۋىپ، 977 ادام حابار-وشارسىز كەتكەن. تيبەتتىڭ گيرونگ اۋدانىندا تاعى 558 ادام ىزدەستىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، نەپال مەن قىتاي شەكاراسىنداعى اپاتتان كەيىن قازاقستان ازاماتتارى دا ىزدەستىرىلىپ جاتىر دەگەن اقپارات تاراعان. س ءى م مالىمەتى بويىنشا، ديپلوماتتار جوعالعان قازاقستاندىقتاردى ىزدەۋ جۇمىستارىنا قاتىسىپ جاتىر.