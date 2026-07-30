الەمدەگى ادامدارى ەڭ ۇزاق جاسايتىن ەلدەر اتالدى
استانا.قازاقپارات - ادامنىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - ەلدەگى ءومىر ساپاسىن ايقىندايتىن نەگىزگى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى.
بۇل كورسەتكىشكە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ دەڭگەيى، حالىقتىڭ تابىسى، تاماقتانۋ مادەنيەتى، ەكولوگيا، قاۋىپسىزدىك جانە ءومىر سالتى تىكەلەي اسەر ەتەدى.
ب ۇ ۇ-نىڭ 2026-جىلعى باعالاۋىنا سايكەس، الەم بويىنشا ءومىر ءسۇرۋدىڭ ورتاشا كۇتىلەتىن ۇزاقتىعى 73,8 جاستى قۇرايدى. الايدا بۇل كورسەتكىش ءار ەلدە ءارتۇرلى. ماسەلەن، كوش باستاپ تۇرعان ەل مەن ەڭ تومەنگى كورسەتكىش تىركەلگەن مەملەكەت اراسىنداعى ايىرماشىلىق 30 جىلدان اسادى.
ساراپشىلار مالىمەتىنشە، ەڭ تومەنگى كورسەتكىش نيگەريادا تىركەلگەن. بۇل ەلدە دۇنيەگە كەلگەن ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ورتا ەسەپپەن 54,95 جىلدى قۇرايدى.
ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى قالاي ەسەپتەلەدى؟
تۋعان كەزدەگى كۇتىلەتىن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - بەلگىلى ءبىر ەلدەگى ءولىم- ءجىتىم دەڭگەيى وزگەرىسسىز ساقتالعان جاعدايدا، جاڭا تۋعان ءسابيدىڭ ورتا ەسەپپەن قانشا جىل ءومىر سۇرەتىنىن كورسەتەتىن ستاتيستيكالىق كورسەتكىش.
بۇل ناقتى ءبىر ادامنىڭ قانشا جاسايتىنىن بولجامايدى. كەرىسىنشە، ەلدەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن، ەكونوميكانىڭ جاعدايىن جانە حالىقتىڭ جالپى ءال- اۋقاتىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قاي ەلدەردە ادامدار ۇزاق ءومىر سۇرەدى؟
بۇل كورسەتكىش بويىنشا الەمدە موناكو كوش باستاپ تۇر. مۇندا حالىقتىڭ ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 86,73 جاسقا جەتەدى.
ساراپشىلار مۇنى جوعارى دەڭگەيدەگى مەديتسينامەن، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىمەن جانە جەرورتا تەڭىزىنە ءتان دۇرىس تاماقتانۋ مادەنيەتىمەن بايلانىستىرادى. اتاپ ايتقاندا، تۇرعىندار تەڭىز ونىمدەرىن، كوكونىستەر مەن ءزايتۇن مايىن كوبىرەك تۇتىنىپ، قىزىل ەتتى از پايدالانادى.
ەكىنشى ورىندا سان-مارينو ورنالاسقان. بۇل ەلدە ءومىر ءسۇرۋدىڭ ورتاشا ۇزاقتىعى 86,03-جىلدى قۇرايدى. مۇندا دامىعان مەديتسينامەن قاتار، قورشاعان ورتانىڭ تازالىعى دا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
ۇزدىك ۇشتىكتى گونكونگ تۇيىندەيدى. مۇندا ادامدار ورتا ەسەپپەن 85,9 جاسقا دەيىن ءومىر سۇرەدى.
ەگەر رەيتينگتەن شاعىن مەملەكەتتەر مەن تاۋەلدى اۋماقتاردى الىپ تاستاساق، وندا ءبىرىنشى ورىنعا جاپونيا (85,15 جاس)، ال ەكىنشى ورىنعا وڭتۇستىك كورەيا (84,64 جاس) شىعادى.
ايەلدەر ەرلەرگە قاراعاندا ۇزاق ءومىر سۇرەدى
ب ۇ ۇ دەرەكتەرىنە سايكەس، الەمنىڭ بارلىق دەرلىك ەلىندە ايەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەرلەرگە قاراعاندا جوعارى.
ورتا ەسەپپەن ايەلدەر - 76,4 جىل، ال ەرلەر 71,2 جىل ءومىر سۇرەدى.
ماماندار مۇنى بيولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرمەن قاتار، ءومىر سالتىنىڭ ايىرماشىلىعى جانە ەر ادامدار اراسىندا جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى، وندىرىستىك جاراقاتتار، جول- كولىك وقيعالارى مەن باسقا دا سىرتقى سەبەپتەردەن بولاتىن ءولىم-ءجىتىمنىڭ جوعارى بولۋىمەن بايلانىستىرادى.
زەرتتەۋشىلەر پىكىرىنشە، دۇرىس تاماقتانۋ، تۇراقتى دەنە بەلسەندىلىگى، ساپالى مەديتسينالىق قىزمەت جانە قولايلى ەكولوگيالىق ورتا ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ەداۋىر ارتتىرا الادى.
el.kz