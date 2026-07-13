KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىندا كەزدەسەتىن جۇپتار بەلگىلى بولدى

    استانا. قازاقپارات – 12-شىلدەدە تاڭەرتەڭ 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى پلەي-وفف كەزەڭىنىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى اياقتالدى. وسىلايشا، جارتىلاي فينالدىڭ بارلىق جۇبى انىقتالدى.

    Франция Парагвайды ұтып, әлем чемпионатының ширек финалына шықты
    Фото: FIFA

    1/4 فينالدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كەلەسى كەزەڭگە فرانسيا، يسپانيا، انگليا جانە ارگەنتينا جولداما الدى.

    ماروككو، بەلگيا، نورۆەگيا جانە شۆەيتساريا قۇرامالارى تۋرنيرمەن قوشتاستى.

    پلەي-وفف: جارتىلاي فينالدىڭ جۇپتارى

    15-شىلدە، 00:00 - فرانسيا - يسپانيا؛

    16-شىلدە، 00:00 - انگليا - ارگەنتينا.

    جارتىلاي فينال اياقتالعان سوڭ، تۋرنيردىڭ شەشۋشى كەزەڭى دەمالىس كۇندەرى وتەدى. ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن ماتچ 19-شىلدەدە ساعات 02:00 دە، ال فينال 20-شىلدەدە قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 00:00 دە باستالادى.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور