الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىندا كەزدەسەتىن جۇپتار بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات – 12-شىلدەدە تاڭەرتەڭ 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى پلەي-وفف كەزەڭىنىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى اياقتالدى. وسىلايشا، جارتىلاي فينالدىڭ بارلىق جۇبى انىقتالدى.
1/4 فينالدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كەلەسى كەزەڭگە فرانسيا، يسپانيا، انگليا جانە ارگەنتينا جولداما الدى.
ماروككو، بەلگيا، نورۆەگيا جانە شۆەيتساريا قۇرامالارى تۋرنيرمەن قوشتاستى.
پلەي-وفف: جارتىلاي فينالدىڭ جۇپتارى
15-شىلدە، 00:00 - فرانسيا - يسپانيا؛
16-شىلدە، 00:00 - انگليا - ارگەنتينا.
جارتىلاي فينال اياقتالعان سوڭ، تۋرنيردىڭ شەشۋشى كەزەڭى دەمالىس كۇندەرى وتەدى. ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن ماتچ 19-شىلدەدە ساعات 02:00 دە، ال فينال 20-شىلدەدە قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 00:00 دە باستالادى.