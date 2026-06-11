الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ ماتچىن قايدان كورۋگە بولادى؟
استانا. قازاقپارات – 12-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى مەكسيكادا فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى ماتچى وتەدى.
مۋنديالدىڭ اشىلۋ ويىنىندا ءدال 16 جىل بۇرىنعىداي مەكسيكا مەن وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ (و ا ر) قۇرامالارى كەزدەسەدى. ول كەزدە يوحاننەسبۋرگتەگى كەزدەسۋ تەڭ ەسەپپەن اياقتالعان ەدى.
العاشقى ماتچتىڭ ترانسلياتسياسى 11-ماۋسىمدا قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 23:40 تا باستالادى. ويىندى Qazaqstan تەلەارناسى مەن سايتى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، العاشقى ىسقىرىق شالىنعانعا دەيىن الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى جوسپارلانعان.
بيىل تۋرنير العاش رەت 48 كوماندانىڭ قاتىسۋىمەن وتەدى. ولار 12 توپقا بولىنگەن جانە ويىندار ءۇش ەلدە، ياعني ا ق ش، مەكسيكا جانە كانادادا وتەدى.
104 ويىن 11-ماۋسىم مەن 20-شىلدە ارالىعىنا جوسپارلانعان. توپتىق كەزەڭنىڭ ءبىرىنشى تۋرى 18-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى.