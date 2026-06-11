KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ ماتچىن قايدان كورۋگە بولادى؟

    استانا. قازاقپارات – 12-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى مەكسيكادا فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى ماتچى وتەدى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    مۋنديالدىڭ اشىلۋ ويىنىندا ءدال 16 جىل بۇرىنعىداي مەكسيكا مەن وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ (و ا ر) قۇرامالارى كەزدەسەدى. ول كەزدە يوحاننەسبۋرگتەگى كەزدەسۋ تەڭ ەسەپپەن اياقتالعان ەدى.

    العاشقى ماتچتىڭ ترانسلياتسياسى 11-ماۋسىمدا قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 23:40 تا باستالادى. ويىندى Qazaqstan تەلەارناسى مەن سايتى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.

    ايتا كەتەيىك، العاشقى ىسقىرىق شالىنعانعا دەيىن الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى جوسپارلانعان.

    بيىل تۋرنير العاش رەت 48 كوماندانىڭ قاتىسۋىمەن وتەدى. ولار 12 توپقا بولىنگەن جانە ويىندار ءۇش ەلدە، ياعني ا ق ش، مەكسيكا جانە كانادادا وتەدى.

    104 ويىن 11-ماۋسىم مەن 20-شىلدە ارالىعىنا جوسپارلانعان. توپتىق كەزەڭنىڭ ءبىرىنشى تۋرى 18-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور