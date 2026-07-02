الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىندا وينايتىن بەس جۇپ انىقتالدى
استانا. قازاقپارات – 2-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى بەلگيا، ا ق ش جانە انگليا الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا شىقتى. وسىلايشا 1/4 فينالعا شىعۋ ءۇشىن كەزدەسەتىن قارسىلاستار انىقتالدى.
سەنەگالدى كامبەك جاساپ ۇتقان بەلگيا قۇراماسى بوسنيانى جەڭگەن ا ق ش كومانداسىمەن 1/8 فينالدا كەزدەسەدى. قىزىل قاعاز العاندىقتان امەريكالىق ۇزدىك فۋتبولشى فولارين بالوگان ويىنعا قاتىسا المايدى.
ال انگليا قۇراماسى حارري كەيننىڭ دۋبلىنىڭ ارقاسىندا كونگو د ر-نى جەڭدى. ەندى ولار مەكسيكا قۇراماسىنا قارسى وينايدى.
وسىلايشا، الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىندا كەزدەسەتىن بەس جۇپ انىقتالدى:
4-شىلدە 22:00 - كانادا - ماروككو؛
5-شىلدە 02:00 - پاراگۆاي - فرانسيا؛
6-شىلدە 01:00 - برازيليا - نورۆەگيا؛
6-شىلدە 05:00 - انگليا - مەكسيكا؛
7-شىلدە 05:00 – ا ق ش - بەلگيا.