KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىندا وينايتىن بەس جۇپ انىقتالدى

    استانا. قازاقپارات – 2-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى بەلگيا، ا ق ش جانە انگليا الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا شىقتى. وسىلايشا 1/4 فينالعا شىعۋ ءۇشىن كەزدەسەتىن قارسىلاستار انىقتالدى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    سەنەگالدى كامبەك جاساپ ۇتقان بەلگيا قۇراماسى بوسنيانى جەڭگەن ا ق ش كومانداسىمەن 1/8 فينالدا كەزدەسەدى. قىزىل قاعاز العاندىقتان امەريكالىق ۇزدىك فۋتبولشى فولارين بالوگان ويىنعا قاتىسا المايدى.

    ال انگليا قۇراماسى حارري كەيننىڭ دۋبلىنىڭ ارقاسىندا كونگو د ر-نى جەڭدى. ەندى ولار مەكسيكا قۇراماسىنا قارسى وينايدى.

    وسىلايشا، الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىندا كەزدەسەتىن بەس جۇپ انىقتالدى:

    4-شىلدە 22:00 - كانادا - ماروككو؛

    5-شىلدە 02:00 - پاراگۆاي - فرانسيا؛

    6-شىلدە 01:00 - برازيليا - نورۆەگيا؛

    6-شىلدە 05:00 - انگليا - مەكسيكا؛

    7-شىلدە 05:00 – ا ق ش - بەلگيا.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور